Aprobación de la reforma electoral

Tras recorrer un largo y rocoso camino, la reforma electoral fue ratificada en el Parlamento. Aquí el cambio más notorio es la sustitucion del actual sistema electoral por otro que combina el sistema mayoritario uninominal y el proporcional plurinominal, que en jerga política se denomina sistema proporcional mixto o semi-proporcional, ¿verdad?





Esas son denominaciones técnicas, aunque lo de “semi” alude a que el nuevo sistema presentará un nivel de proporcionalidad del 50% y no del 100%. O sea que básicamente la novedad es la inclusión de la representación proporcional, que distribuirá los escaños entre los partidos en base al apoyo obtenido en las elecciones. Así, en primer lugar, cada partido ocupará el número de escaños obtenidos por sistema mayoritario, mientras que la mitad del resto será para sus diputados en representación proporcional, hasta un máximo de 30 escaños. Por poner un ejemplo, si un partido logró un apoyo de un 40%, sus candidatos deberían ocupar un 40% de los 300 escaños de la cámara legislativa, es decir 120. Y por seguir con el ejemplo, si esos candidatos ganaron en 100 circunscripciones uninominales, tendrían 100 escaños garantizados, mientras que, de los 20 restantes, la mitad sería ocupada en base al criterio de representación proporcional.





Los promotores de la enmienda enfatizaron desde un principio que la reforma garantiza una mayor representatividad y proporcionalidad. Pero, es bastante complicado el nuevo método de distribución de escaños...





Ciertamente no es un método sencillo. Pero como idea clave, podría decirse que ese método ajusta mejor el número de escaños al número real de votos obtenidos, pese a no haber ganado en ninguna circunscripción uninominal. Así, por ejemplo, si un partido obtiene una tasa de apoyo total del 20%, podrá al menos ocupar 30 escaños, es decir el 10% de los 300 que conforman la Asamblea Nacional, mientras que el método anterior repartía de un modo mucho menos equitativo los 47 escaños por representación proporcional. Por eso, los expertos destacan que el nuevo sistema favorecerá a partidos relativamente jóvenes o pequeños que, aunque gozan de cierto respaldo popular, todavía no cuentan con el suficiente peso como para ganar en circunscripciones uninominales.





Otro cambio importante a partir de la reforma electoral es la edad de sufragio, ¿no?





Así es. En concreto, la edad legal para poder votar bajará a dieciocho años, y el electorado surcoreano incluirá, ya para la legislativas generales de abril de 2020, a los nacidos antes del 16 de abril de 2002, cifra que, según datos estadísticos, supone un grupo de nuevos votantes de 532.295 ciudadanos. En tanto, y sobre la posible inclinación política de esos nuevos electores, existen análisis un tanto contradictorios. Por un lado, hay quienes diagnostican que esos votantes tendran ideas progresistas por influencia de sus padres, al conformar una de las generaciones de Corea que con mayor nitidez siguen esa tendencia ideológica, mientras que otros opinan que será un grupo de electores sin un patrón predominante o tan marcado, dado el carácter activo, abierto e individualista de acceder y de asimilar la información disponible a su alrededor.