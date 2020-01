Shin Seung Hoon vuelve a escena por su 30º aniversario

El cantante Shin Seung Hoon dio a conocer sus planes de conciertos y de discos para el 2020 con motivo del 30 aniversario desde su debut.

Shin, conocido como “el rey de las baladas” debutó en 1990 con su primer álbum, "You in the Smile".

Su agencia de representación anunció que Shin Seung Hoon ha preparado un espectáculo para festejar dicha efeméride llamado '2020 The Shin Seung Hoon Show-You in the Smile'.

La gira de conciertos comenzará en Seúl en abril y continuará luego en otras ciudades del país.

El concierto nacional de Shin Seung Hoon tiene lugar después de dos años y cuatro meses desde el último, realizado en diciembre de 2017. El solista también prepara un álbum conmemorativo recopilatorio de 30 años de actividad musical.