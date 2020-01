Cien días para las elecciones generales

ⓒYONHAP News

Comenzó la cuenta atrás para las elecciones generales para la vigésimo primera legislatura de la Asamblea Nacional, a falta de unos cien días hasta la votación que será el 14 de abril. Para la clase política, que desde el escándalo de corrupción que llevó a la destitución de la expresidenta Park Geun Hye en marzo de 2017 protagoniza una feroz rivalidad, los venideros comicios constituirán la tercera “batalla electoral” tras las presidenciales de mayo de ese mismo año, y las regionales de junio de 2018. También serán tanto un examen parcial para el Gobierno del presidente Moon Jae In, como una antesala de las elecciones presidenciales de 2022.

Así son muchos los intereses en juego y hablando en tono algo exagerado, los partidos “se jugarán la vida” en las próximas generales. Sin embargo, para ninguno es fácil la coyuntura ante las diversas variables actuales del panorama político nacional, empezando por la opinión pública dividida ante la investigación fiscal al exministro de Justicia Cho Kuk, la reforma de la Fiscalía y la aprobación parlamentaria de otras leyes que prometen importantes cambios sociopolíticos.

Además, está el factor del renovado sistema electoral, que amplía la representación proporcional y rebaja la edad para votar a dieciocho años, cuyo impacto en los resultados de los comicios no pueden aún tasar siquiera los propios partidos que impulsaron la enmienda a la Ley de elecciones a cargos públicos.

Los rivales más fuertes en este panorama son el oficialista The Minjoo y el principal opositor Libertad Corea. Por un lado, el partido en el poder ambiciona a lograr la “triple corona” imponiéndose a los otros partidos en las generales, después de haber ganado ya las presidenciales de 2017 y las regionales de 2018, mientras que Libertad Corea desea revancha.

En cuanto al reformado sistema electoral, la evaluación generalizada es que para los dos principales partidos del hemiciclo, es decir The Minjoo y Libertad Corea, los cambios, sobre todo la ampliación de la representación proporcional, les desfavorecerán en el número total de escaños. No obstante, muchos estadistas auguran que a la larga el nuevo sistema contribuirá a consolidar un parlamento pluripartidista. Dicho esto, los partidos que se preparan con mayor optimismo de cara a las elecciones generales son los emergentes y de inferiores dimensiones a los dos mencionados, en particular el Partido Justicia que siempre lograba un alto apoyo en la votación por listas, pero que al no contar con “políticos destacados” como candidatos en las circunscripciones uninominales, fracasaba al intentar obtener escaños uninominales. Esta vez, dicho partido espera mejorar resultados gracias al nuevo sistema que refuerza la representación proporcional, y busca al menos asegurar el mínimo de escaños necesario para formar grupo parlamentario.