Procesan a envueltos en “altercado fast-track”

La Fiscalía procesó el jueves 2 a 37 implicados en los choques violentos que tuvieron lugar hace nueve meses por el intento de usar el fast-track, o vía rápida legislativa, para aprobar diversas leyes.





Por si los oyentes no estuvieran al tanto, el “altercado fast-track” alude a los enfrentamientos físicos y verbales que hubo entre el oficialismo y la oposición en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en abril del año pasado. Entonces, el oficialismo, en cooperación con la oposición salvo Libertad Corea, quería usar la vía legislativa rápida (fast-track) para aprobar controvertidos proyectos de ley, como la reforma electoral y la reforma de la Fiscalía. A fin de obstaculizar el procedimiento, la formación opositora mayoritaria movilizó a diputados, asistentes y militantes para impedir la entrada al hemiciclo del resto de legisladores, al tiempo de interrumpir la presentación de las propuestas de ley en cuestión para su votación.





Esos hechos provocaron violentos altercados entre ambos grupos…





Así es. La situación convirtió la sede del parlamento en un caos y, después de ese episodio de ataques verbales y violencia física, las mociones de ley fueron pasaron a trámite por la vía rápida, pero el incidente recibió duras críticas por parte de la ciudadanía. Asimismo, los implicados se denunciaron mutuamente y, tras una larga e intensa investigación, la Fiscalía decidió procesar a muchos de los implicados. En concreto, presentó una acusación completa contra 13 diputados de Libertad Corea y su dirigente Hwang Gyo Ahn, y también contra cuatro de The Minjoo; así como una acusación sumaria contra diez del primer partido y uno del último.





El hecho de que tantos legisladores hayan sido procesados a la vez por vulnerar la Ley de la Asamblea Nacional es algo sin precedentes en la historia política de Corea del Sur, ¿no?





Es claramente un caso sin precedentes, y se prevé que tendrá fuertes repercusiones en el sector político. Tras las actuaciones de la Fiscalía, el partido Libertad Corea mostró una fuerte reacción, al tildar el procesamiento de “clara represalia política y sometimiento al Poder Ejecutivo”. No en vano Na Kyung Won, ex líder parlamentaria de esa formación, calificó el procesamiento de intento de la Administración de Moon de acabar con la democracia parlamentaria, mientras que Hwang Gyo Ahn, líder del mismo partido, espetó que la resistencia a algo que va contra la ley no puede culparse. Respecto a la acusación contra algunos diputados de The Minjoo, dijeron que “solo es un show” para hacer ver a la ciudadanía que la Fiscalía es imparcial.





¿Y cómo han reaccionado desde el partido oficialista?

The Minjoo también manifestó su objeción al procesamiento, al tacharlo de mera “acusación mecánica de la Fiscalía”, alegando que fue Libertad Corea quien bloqueó la entrada al hemiciclo para impedir que usaran la vía rápida. Además, argumentaron que es un gesto de la Fiscalía para protestar contra creación de una unidad de investigación sobre corrupción de altos cargos, y también contra la designación de Choo Mi Ae como ministra de Justicia.





¿Qué implicaciones tendrá el procesamiento masivo de legisladores?





Se estima que tendrá fuertes repercusiones para Libertad Corea, ya que en caso de ser multados a más de 5 millones de wones –u otros castigos más severos- por vulnerar la Ley de Asamblea Nacional, algunos legisladores podrían ser privados de presentarse a las elecciones generales. Cabe recordar que transgredir dicha ley conlleva penas de hasta 5 años de prisión y 10 millones de wones de multa. Por tanto, aunque salieran elegidos en las próximas generales, podrían ser destituidos en base a lo que estime el tribunal. En el caso del dirigente de Libertad Corea, podrían hasta bloquear su candidatura a las próximas elecciones. En el caso del partido The Minjoo, se estima que los daños serán menores, al ser también menores los cargos. Pero obviamente, habrá que esperar a la sentencia.