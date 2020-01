Nuevos comienzos de Song Joong Ki con 'History D&C'

ⓒ YONHAP News

El actor Song Joong Ki “estrena nido” en una nueva compañía de entretenimiento, History D & C.

History D&C dio a conocer el día 3 la firma de un contrato con Song y se comprometió a hacer todo lo posible para que ambos puedan madurar juntos.

La compañía fue fundada en base a la amistad del actor su representante Hwang Ki Yong, quien dirigía la división de drama en iHQ, con éxitos como 'The Innocent Man', 'Deep Rooted Tree' o ‘Will It Snow for Christmas? '

Song Joong Ki continúa trabajando arduamente este año en la película de ciencia ficción, la Nave Seung-ri, y en Bogotá, un film sobre las historias de inmigrantes coreanos en Colombia en la década de 1990.