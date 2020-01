‘La discípula’, de Ha Geun Chan

ⓒ Getty Images Bank

Un día por la tarde, tras echarme un rato al sentir sueño mientras escribía, sonó el teléfono.

-Es... ¿es la casa del escritor Kang Suha?

-Sí, así es.

-¿Está el escritor?

-Soy yo.

Al otro lado de la línea se escucharon exclamaciones: “¡Es él! ¡Es él!” y “¿De verdad es él?”. Cuando pregunté quién llamaba, me dijo:

-Usted fue maestro en la escuela primaria Sanri, ¿verdad?

-Sí...

-¿Se acuerda de Hong Yeon?

-¿Cómo? ¿Hong Yeon?

El corazón me empezó a latir fuerte al escuchar de pronto ese nombre.





어느 날 오후.

글을 쓰다가 졸음이 와서 낮잠을 자고 있는데, 전화벨이 울렸다.

“저... 거기가 소설가 강수하선생님 댁입니까?”

“예, 그렇습니다”

“강 선생님 계세요?”

“전데요”

“선생님, 옛날에 산리초등학교에서 교편을 잡으셨지요?”

“예”

“홍연이라고 기억하세요?”

“뭐? 홍연이?”

나는 너무 뜻밖의 전화를 받아 좀 멍멍하고 가슴이 두근거릴 지경이었다.









El relato ‘La discípula’ del escritor Ha Geun Chan empieza cuando el escritor Kang Suha recibe la llamada de Hong Yeon, una antigua alumna suya de la época en que había sido maestro de escuela, hacía unos treinta años atrás. Publicado en 1981, el relato fue llevado al cine y también convertido en musical bajo el título de ‘El armonio de mis recuerdos’. Narra el tierno primer amor de Hong Yeon por su maestro, basado en las vivencias personales del propio Ha Geun Chan.









“Hoy el maestro me pellizcó el brazo. Fue tan inesperado que me puse roja como un tomate y me dio tanta vergüenza que no supe qué hacer. Seguí pensando en ello una y otra vez después que volví a casa después del colegio. ¿Por qué me habría pellizcado? ¿Qué significaba eso? Ni siquiera puedo conciliar el sueño cuando pienso en lo ocurrido.”





오늘 선생님이 내 팔을 살짝 꼬집었다.

나는 너무나 뜻밖의 일에 얼굴이 홍당무처럼 붉어졌고,

부끄러워서 어쩔 줄을 몰랐다.

학교에서 집에 돌아오면서

나는 기분이 이상하고 또 이상했다.

선생님이 왜 내 팔을 꼬집었을까.

그게 무슨 뜻일까.

나는 지금도 그 생각을 하며 잠을 이루지 못하고 있다









Entrevista al profesor de literatura coreana Bang Min Ho, de la Universidad Nacional de Seúl:

El primer amor suele darse la pubertad. A esa edad, los sentimientos son tan dominantes que es difícil lidiar con ellos. Aunque Kang Suha es el maestro, solo tiene 19 años, y Hong Yeon, su alumna, tiene 15 o 16 años, así que apenas hay diferencia de edad entre ambos. Pero no es tanto la edad como el hecho de que él sea el maestro lo que confunde a Hong Yeon, quien realmente no sabe lo que él siente. Cuando nos enamoramos, nuestro estado de ánimo puede cambiar bruscamente en función de la reacción del otro, y el relato refleja esos altibajos emocionales propios del amor.









Autor:

Ha Geun Chan nació en Yeongcheon, provincia de Gyeongsang del Norte, en 1931 y falleció en 2007. Entre otros relatos escribió ‘El sufrimiento de dos generaciones, ‘Historia de un barco’, ‘La barba de papel blanco’, ‘Las tumbas reales y las fuerzas de ocupación’ y ‘La casa triangular’.