Encuentros musicales de Corea y Occidente

El término “norae”, que en la actualidad usamos en la vida diaria con el significado de “canción”, antiguamente solo hacía referencia a los poemas sijo o gasa musicalizados de los que disfrutaba la clase noble. A las canciones que cantaba el pueblo común se les daba el nombre algo peyorativo de “sori”, que significa “sonido”. Sin embargo, como muchos sijos pueden ser cantados con cualquier música, a menudo el pueblo se apropiaba de estos poemas y los cantaba con melodías populares. La primera pieza que escucharemos hoy es una canción de este tipo, es decir, un sijo con música folclórica. Su letra dice así: “El amor es una mentira. Los sentimientos de mi amado son una mentira. / No le creo cuando me dice que me ha visto en sueños. / Si pasara las noches en vela como yo, no podría soñar conmigo”. Como ven, se trata de un sijo de tema amoroso.

“Norae garak” - Ssing Ssing





Ssin Ssing es un grupo musical muy original que hace lo que ellos llaman “rock folcórico”. Es una banda de fusión que mezcla música foklórica coreana, glam rock, disco y otros géneros. Está integrada por tres músicos que siempre se presentan con vestuarios y peinados extragavantes. La banda alcanzó bastante notoriedad al aparecer en un programa de radio de los EE.UU. y actuando en varios festivales internacionales de música. Ahora les hablaremos de Preludio, un grupo de jazz formado por jóvenes coreanos que estudiaban en el Berklee College of Music de los EE.UU. Quizás porque sentían nostalgia de su país, se les ocurrió mezclar el jazz con la música tradicional coreana. Conocieron entonces a Jeon Young Rang, cantante folclórico de la región de Gyeonggi, y juntos hicieron un álbum de canciones folclóricas de fusión que cautivó tanto a los amantes de la música folclórica como del jazz.

“Taepyeongga” (“Canción de la paz”) - Jeon Young Rang y Preludio.





La “Canción de la paz” que acaban de escuchar dice así en su letra: “¿Para qué enojarse? ¿Para qué preocuparse? / La vida está llena de amarguras, mejor pasárselo bien cuando se pueda”. Un gran pionero en la fusión de música tradicional y jazz es Kim Deok Su, el gran maestro del samulnori. Una vez que alcanzó fama mundial con este género de percusión, se dedicó a hacer experiencias musicales de todo tipo colaborando con músicos de todo el mundo. Hoy cerraremos el programa con una de esas piezas híbridas que le insuflaron nueva vida a la música tradicional coreana. Es una versión muy alegre de “Saetaryeong”, “La canción de los pájaros”, una canción miscelánea de la región meridional, en la que se destacan las imitaciones de los cantos de las aves.

“Saetaryeong” - Nam Sang Il y la banda de Kim Deok Su