Corea del Norte exige a EEUU a aceptar sus condiciones

Pyongyang ha sido bastante explícito sobre su estrategia de no perder el hilo del diálogo con Estados Unidos y marginar de este proceso a Corea del Sur, en un comunicado recientemente emitido por Kim Kye Kwan, asesor del Ministerio de Exteriores norcoreano. Una personalidad que conoce bien la historia de las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington, pues participó directamente como negociador en el diálogo nuclear sixpartito, un mecanismo que ahora ya no opera, y fue vicecanciller de Corea del Norte. Considerando esto, la declaración que hizo mediante un comunicado el sábado 11 es bastante reveladora, al afirmar que el régimen norcoreano no renunciará a sus instalaciones nucleares a cambio de la desactivación de sanciones en su contra.





Totalmente . En otras palabras, lo que indica es que insistirán en rebajar o retirar las sanciones en su contra, al tiempo de impulsar acorde un desarme nuclear gradual o por fases, en base a esas medidas. También dejó entrever que Pyongyang no retomará el diálogo si Estados Unidos no acepta esa condición, aunque desde su perspectiva, por lo acontecido hasta la fecha, considera que Washington no está preparado para algo así.





También comentó que Corea del Norte seguirá su propio camino, reiterando la política que Pyongyang anunció hace unos meses al fijar el plazo para reanudar las negociaciones nucleares hasta finales de 2019...





Así es . Al respecto, cabe destacar que el “camino propio” aludido por el asesor de la cancillería norcoreana sintoniza con la intervención hecha previamente por Kim Jong Un, al destacar que Corea del Norte vencerá los retos existentes sin rodeos o recurriendo a terceros, al tiempo de desarrollar su economía mediante la autosuperación. Esa declaración refleja que Pyongyang considera poco probable, al menos por ahora, resolver los problemas a través del diálogo, y ve las sanciones internacionales para su país como un problema a largo plazo.





Pero aún en este contexto, ¿mantienen buenas relaciones Donald Trump y Kim Jong Un?





Eso dicen ellos, y también el asesor del Ministerio de Exteriores norcoreano, Kim Kye Kwan. Sin embargo, este último puntualizó que esas buenas relaciones son estrictamente personales y que la amistad entre ambos líderes no basta para reanudar el diálogo. Insinuó así que Corea del Norte descarta la efectividad de lograr primero un consenso político entre los líderes para luego concretar ese pacto con acciones, ni tampoco tiene intención de colaborar con las pretensiones de Trump para aumentar sus logros diplomáticos, bien para esquivar el juicio político actualmente en marcha en su contra, o bien de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.





Mientras, hacia Corea del Sur, es frialdad lo que muestra Corea del Norte, ¿no?