Tras enfatizar el presidente Moon Jae In en su Discurso de Año Nuevo la cooperación intercoreana, el tema es foco de atención en estos momentos, sobre todo en cuanto al turismo de particulares a Corea del Norte. Así, parece que ese será el asunto más importante a tratar durante la visita a Estados Unidos del negociador de paz del Gobierno surcoreano, Lee Do Hoon. Al respecto, muchos anticipan que el delegado expondrá la voluntad de Seúl de impulsar proyectos de cooperación intercoreana, ¿no?





Eso apuntan . Y probablemente incidirá, ya sea directa o indirectamente, en los proyectos que enfatizó el presidente Moon Jae In, que pudieran ser realizados sin incumplir las sanciones de las Naciones Unidas contra el régimen de Pyongyang. En concreto, aludió a acciones conjuntas entre las dos Coreas para resolver problemas de la región fronteriza, como los incendios que afectan a la flora local, inundaciones, erosiones y plagas de árboles que a menudo se dan en la zona, además de otros como el turismo intercoreano.





Sobre el turismo intercoreano, Seúl afirma que los viajes de particulares a Corea del Norte no vulnera las sanciones de la ONU, ¿verdad?





Así es . Una de las principales propuestas del Gobierno surcoreano para impulsar la cooperación intercoreana es activar un programa que permita a las familias separadas visitar sus pueblos natales en Corea del Norte, para reunirse con sus seres queridos que permanecen en ese país. En obras palabras, buscan combinar el tema de las familias separadas con el turismo intercoreano.





¿Y a qué intenta llegar con ello el Ejecutivo de Seúl?





Primero, ayudar a las familias divididas por la frontera que extrañan a sus seres queridos en la otra Corea, mayormente personas de edad avanzada a los que no les queda mucho tiempo para ver a los familiares de quienes se separaron por la guerra, o por otras circunstancias de la vida. Pero además, el Gobierno piensa que a partir de esos “viajes de familias separadas” a Corea del Norte llevarán a reactivar los programas de turismo intercoreano, como las ya canceladas visitas al monte Geumgang. A partir de ahí, cree que será más fácil ir retomando poco a poco otros proyectos de cooperación con Pyongyang.





¿Y puede ser un impedimento Estados Unidos en este panorama?





Bueno, por ahora hay quienes opinan que Estados Unidos comprende la necesidad que alega el Gobierno surcoreano de reactivar la cooperación intercoreana. Sin embargo, parece destacar más la incomodidad de Washington ante la idea de que Seúl impulse por su cuenta el turismo a Corea del Norte mientras las negociaciones nucleares continúan estancadas. Esa atmósfera se percibe en las recientes declaraciones del Departamento de Estado estadounidense, quien destacó que Corea el Sur y Estados Unidos deben sincronizar y consensuar las acciones hacia el régimen de Pyongyang, cooperando como aliados y respetando las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.





La actitud de Corea del Norte tampoco pone fácil las cosas, ¿no?