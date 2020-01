Cuarta Gira Mundial de MONSTA X en 2020

El grupo de chicos MONSTA X comenzará su cuarta gira mundial en Seúl a partir de mayo.

Starship Entertainment anunció que los conciertos del 9 y 10 de mayo en Seúl darán inicio a la nueva gira mundial. La agencia reveló el póster de Seúl en el canal Monsta X, junto con el calendario de actuaciones en Estados Unidos y Canadá.

Monsta X ofrecerá conciertos en América del Norte, comenzando por Minneapolis el 2 de junio y Los Ángeles el 11 de julio.

MONSTA X ha organizado hasta la fecha tres giras mundiales, incluyendo 'Beautiful' en 2017, 'The Connect' en 2018 y 'We Are Here’ en 2019. La gira mundial del año pasado ofreció 23 actuaciones en 20 ciudades de todo el mundo.

En tanto, el 14 de febrero lanzará su primer álbum regular en Estados Unidos, y al ser en inglés, permitirá ampliar el contacto con sus fans internacionales.

Por otro lado, Monsta X llevará a cabo 'FAN-CON [MX HOME PARTY]' en el Gimnasio de Jamsil Indoor Gymnasium, en el barrio Songpa, donde se reunirá con sus seguidores nacionales.