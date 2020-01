Caballero negro (3) 인연이다

Subtítulos

이숙희: 너 저 사람이랑 어떻게 알아?

Lee Suk Hi: ¿Cómo le conoces?

정해라: 슬로베니아에서 봤어. 일 때문에 만난 거야.

Jeong Hae Ra: Lo ví en Eslovenia. Nos conocimos por trabajo.

이숙희: 인연이다.

Lee Suk Hi: Es el destino.

정해라: 우리, 집 구할 때까지 딴 데서 지내자. 빨리 가자.

Jeong Hae Ra: Quedémonos en otro sitio hasta que consigamos piso.

Vámonos, rápido.

이숙희: 이 좋은 데를 놔두고 왜.

Lee Suk Hi: ¿Para qué dejar este sitio tan mono?

정해라: 나 여기서 지내기 불편하다니까.

Jeong Hae Ra: Es que me incomoda quedarme aquí.

이숙희: 왜? 슬로베니아에서 무슨 일 있었어?

Lee Suk Hi: ¿Por qué? ¿Ocurrió algo en Eslovenia?

정해라: 아니, 아무 일도 없었는데 그냥 내가 불편해. 가자.

Jeong Hae Ra: No. No pasó nada, simplemente me incomoda y ya. Vámonos.





Expresión de la semana

인연이다

· Pronunciación: Inyeonida

· Traducción: Es el destino.





Explicación gramatical

인연 es un sustantivo de sentido muy profundo y se refiere al vínculo o karma que hay entre las personas, los lazos que unen a diversos seres para que puedan encontrarse y conocerse.

En el enunciado ‘인연이다’, el sustantivo 인연 (que significa: karma, vínculo, lazo, relación, conexión, etc.) va seguido del verbo 이다 (ser). La oración antónima sería: ‘인연이 아니다’ y con esto estaríamos expresando que algo o alguien no está predestinado para ser, encontrarse, o hacerse posible.

Otros verbos que pueden combinarse con el sustantivo 인연 son 있다 (haber) y su antónimo 없다 (no haber); 맺다 (enlazar, unir) y su antónimo 끊다 (cortar).

Por último, 인연이다 es un enunciado afirmativo perteneciente al registro informal. Su versión semiformal sería: 인연이예요, y la honorífica sería: 인연입니다.