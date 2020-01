EEUU y China firman la primera fase del acuerdo

© YONHAP News

El presidente estadounidense Donald Trump y el vice primer ministro chino Liu He firmaron el 15 de enero en la Casa Blanca el Acuerdo Comercial ‘Fase 1’, el cual supone el primer paso para poner fin a una disputa que ya abarca 18 meses. La firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Washington y Beijing es muy significativa, pues supone una tregua a un conflicto que no solo ha afectado al crecimiento de ambos países, sino también a la economía mundial. De hecho, la guerra comercial generó gran preocupación por un retroceso del libre comercio, para dar paso a una era de políticas proteccionistas basada en los intereses de cada país. Por fortuna, Estados Unidos y China han logrado reducir tensiones y frenar la escalada proteccionista.





La guerra comercial entre ambas potencias comenzó en julio de 2018 cuando Estados Unidos decidió imponer aranceles a las importaciones chinas, dando paso a varias tandas de sucesivas represalias mutuas. La Fase 1 del acuerdo comercial aborda temas, como propiedad intelectual, servicios financieros, productos agrícolas y mayor acceso al mercado. Según el texto, de 96 páginas, China gastará adicionalmente más de 200.000 millones de dólares en la compra de bienes y servicios estadounidenses por un periodo de dos años, mientras que Estados Unidos se compromete a retirar y rebajar ciertos impuestos, dejando otros aranceles sujetos a negociación de cara a la segunda fase del acuerdo comercial. La mejora de las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, es sin duda favorable para Corea del Sur, país que posee una alta dependencia de las exportaciones. Aunque el riesgo de una guerra comercial entre Washington y Beijing persiste, el reciente acuerdo intentará reducir la tensión, al menos temporalmente, y dará un respiro a la economía surcoreana. Por tanto se prevé que la tregua comercial entre ambas potencias, favorecerá los envíos hacia el mercado chino, principalmente transporte aéreo y marítimo, así como la industria electrónica y automovilística. No obstante, no todos los expertos coinciden que ese “primer paso del acuerdo” tendrá un impacto tan favorable para la economía del país, pues Beijing comprará más productos y servicios estadounidenses. Si bien los productos agrícolas no preocupan tanto, la decisión de China de comprar más bienes industriales a Estados Unidos amenaza a la industria surcoreana, en particular a la industria de semiconductores.