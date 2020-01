Unidad Cheonghae amplía operativa a Ormuz

ⓒYONHAP News

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur decidió ampliar el radio de acción de la unidad antipiratería Cheonghae al estrecho de Ormuz, para proteger a ciudadanos y barcos surcoreanos en la zona. No obstante, ese operativo no forma parte de la coalición internacional en el estrecho de Ormuz que lidera el país norteamericano para velar por la seguridad de los barcos que atraviesan el golfo Pérsico.

Concretamente, el Gobierno anunció el día 21 que considerando la situación en Oriente Medio, ampliará temporalmente el radio de acción de la Unidad Cheonghae, que actualmente permanece en el golfo de Adén, hasta el mar de Omán y el golfo Pérsico. Agregó que dicho destacamento naval se encargará de proteger la seguridad de los ciudadanos y barcos nacionales bajo el comando de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Las autoridades de Seúl puntualizaron así que las tropas surcoreanas actuarán al margen de la coalición internacional en el estrecho de Ormuz, aunque enviarán al cuartel general de esas fuerzas aliadas a dos oficiales de enlace, a efectos de coordinar información.

Actualmente, la trigésimo primera expedición de la Unidad Cheonghae se encuentra en el golfo de Adén. Se trata de una fragata de la armada surcoreana de 4.400 toneladas de peso, con helicópteros Linx y unos 300 efectivos, todos de la UDT, el Equipo de Demolición subacuática de la Fuerza Naval.

Desde el año pasado, cuando aumentó la inseguridad en Oriente Medio, Washington ha venido insistiendo a Seúl en que participe en su iniciativa para la seguridad marítima en la zona. Finalmente, y considerando sus múltiples intereses y relaciones con Irán, Seúl decidió adoptar una “decisión salomónica” y ampliar el radio de acción de la Unidad Cheonghae, tras múltiples debates y valoraciones, priorizando por encima de todo el bienestar de los ciudadanos y los barcos surcoreanos, así como la estabilidad en las importaciones de crudo procedentes de Oriente Medio.

Sin embargo, esta decisión no responde a la exigencia de Estados Unidos, al resaltar que el operativo de esa unidad surcoreana es independiente y no formar parte de la coalición internacional en el estrecho de Ormuz, orquestada y capitaneada por Estados Unidos. Tan compleja como alambicada decisión refleja el fuerte dilema del Gobierno surcoreano, que probablemente se vio “entre la espada y la pared”, al tener que elegir entre aceptar la petición de Estados Unidos, su mayor aliado militar, y la necesidad de no perjudicar las relaciones con Irán. Cabe recordar que Corea del Sur importa gran cantidad de petróleo de Irán, y que el estrecho de Ormuz es un canal estratégico que los barcos surcoreanos cruzan más de 900 veces al año, trasportando elevados volúmenes de crudo.