iKON regresa con seis miembros

El grupo de chicos iKON regresa con un nuevo mini-álbum

YG Entertainment dio a conocer que iKON lanzará un nuevo mini álbum el 6 de febrero, revelando un teaser vídeo.

YG publicó una imagen teaser icónica del mini álbum 'i DECIDE' en el blog oficial el 21. Icon anunció en un video teaser que lanzará un nuevo álbum a las 6 pm el 6 de febrero.

Este álbum es un nuevo disco que el grupo presenta después del lanzamiento del álbum 'New Kids Repackage: The New Kids' en enero, trabajado tras una reorganización de grupo con la salida de su líder B.I.

El grupo de chicos iKON, tuvo gran éxito con ‘Te ame’ lanzado en 2018, pero tuvo que pasar por momentos difíciles por el líder B.I.(nombre real Kim Han Bin) que abandonó el equipo por la sospecha de que había comprado drogas en el pasado.