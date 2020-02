Suspensión de contratos al personal surcoreano en bases de EEUU

ⓒYONHAP News

El Comando de las Fuerzas Estadounidenses en Corea del Sur dio a conocer esta semana que debido al vacío producido en el sistema de reparto de gastos de defensa combinada entre Seúl y Washington, al no avanzar las negociaciones pertinentes, podría conllevar la suspensión de contratos del personal surcoreano en sus bases desde el 1 de abril. Además, si el Gobierno surcoreano no cubre los gastos salariales de esos trabajadores, los fondos de los que dispone el Ejército estadounidense para remunerarles se agotarán y por eso valora ordenar permisos sin sueldo, lo que sería prácticamente una suspensión laboral o de contrato.

Las autoridades militares estadounidenses dicen que avisaron del problema al sindicato de trabajadores surcoreanos de las bases, cumpliendo la regulación vigente en su país que estipula que el empleador debe informar con sesenta días de antelación sobre cualquier posible reducción de salario o suspensión de contrato. Sin embargo, Seúl critica esa medida pues considera que Washington usará como “rehenes” a los trabajadores surcoreanos para salirse con la suya en las negociaciones sobre gastos de defensa, mientras exige un aumento exorbitante de la aportación surcoreana.

Por un lado resulta lógico el argumento de Estados Unidos cuando resalta que sin un acuerdo sobre gastos de defensa combinada, solo puede suspender el contrato del personal surcoreano en sus bases, pues una de esas partidas de gastos es precisamente el pago del salario de esos trabajadores. No obstante, aludir a una suspensión temporal y sin sueldo del contrato es muy criticado al ser una medida sin precedentes. Pero además, en el contexto actual, marcado por el estancamiento de las negociaciones, solo puede ser vista como una táctica para presionar al Gobierno surcoreano. Y las críticas no llegan solo de Corea, sino también del exterior e incluso en Estados Unidos, pues la opinión mayoritaria afirma que el valor de la alianza entre dos naciones no puede ni debe medirse con dinero, o solo desde un punto de vista monetario. Al respecto, esta semana incluso llegó una carta escrita por varios senadores estadounidenses, dirigida a los secretarios de Estado y de Defensa, instando a la Administración Trump a cambiar de postura sobre el reparto de gastos militares con Corea del Sur. Los firmantes de la misiva critican que las ideas preconcebidas del presidente Donald Trump sobre el reparto de gastos de defensa provocan malentendidos básicos sobre el valor de la alianza con Corea del Sur y la importancia de la posición estratégica de Estados Unidos en la región indopacífica.