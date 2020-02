Coronavirus: emergencia global

ⓒKBS News

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus como emergencia de salud internacional por su rápida expansión, pero sin restringir el comercio o los viajes internacionales.





Es la sexta vez que la OMS declara un virus como emergencia de salud internacional, siendo el primer caso en 2009 por el brote de la Gripe A (H1N1). Posteriormente, adoptó esta medida ante la polio y el virus del ébola en África Occidental en 2014, por el virus del zika en 2016 y por el ébola en la República del Congo en 2019.





¿Qué implica que la OMS declare una situación como “emergencia global”?





En primer lugar, se brinda apoyo a los países afectados a nivel internacional para satisfacer la demanda de profesionales sanitarios y equipos médicos, aunque ante grandes o peligrosas epidemias todos suelen colaborar. Pero la intervención de una organización mundial de este tipo conlleva gran significado. Por otra parte, puede acarrear restricciones sobre el comercio y los viajes transfronterizos. En ese caso, el país donde brotó la enfermedad se verá inevitablemente perjudicado a nivel de turismo y comercio internacional.





Pero algunas voces critican a la OMS por haber reaccionado demasiado tarde...





Así es . La OMS no reaccionó ante la propagación del coronavirus fuera de China y esperó casi un mes desde el primer caso en dicho país asiático, en diciembre del año pasado, hasta convocar una reunión del Comité de Emergencia el día 22 de este mes. Solo determinó que el brote de neumonía aún no estaba en fase como para declarar emergencia global, al tiempo de anunciar que era menos contagioso que el Síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), pero más que el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).





Al respecto, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha detallado que es una situación de emergencia en China pero no a nivel mundial…





Así es . Cabe enfatizar que el Comité de Emergencias de la OMS es básicamente un órgano asesor y la decisión final la toma el director general. Y algunos plantean que la tardanza del dirigente de la OMS en reaccionar pudo haber tenido en cuenta la enorme importancia del gigante asiático, ya que China no hubiera tomado bien la declaración de emergencia global, al perjudicar su economía.





De hecho, la opinión pública habla de varios argumentos de la OMS para no hacer enfadar a China...





En primer lugar, la OMS dijo que no había que imponer restricciones de comercio y viajes internacionales a China, a diferencia de otros ejemplos previos de emergencia global. También enfatizó que la declaración fue adoptada no solo por el brote en China, sino también por la repercusión en terceros países, añadiendo que no era un “voto de desconfianza” hacia el gigante asiático. Previamente, el martes 28, durante una visita a China, el director de la OMS expresó su confianza en la capacidad de China para controlar el virus, destacando que la comunidad global debería respetar y agradecer a Beijing por su respuesta ante la epidemia.





Pese las críticas y las sospechas, al menos ahora la OMS deberá actuar rápidamente para frenar la expansión del coronavirus…





Exacto, porque el hecho de haber declarado emergencia global implica que el brote de neumonía originado en China ha pasado de epidemia a pandemia. En lo que respecta a Corea, ya han reportado un primer caso de infección secundaria, lo cual implica que el número de afectados podría aumentar rápida y exponencialmente.