Creciente preocupación por el coronavirus de Wuhan

El Gobierno surcoreano anunció el 5 de febrero que sigue en detalle la situación en China, tanto en Hubei como en otras zonas, y mantiene una estrecha coordinación con Beijing para intentar frenar el coronavirus.

Durante una reunión de oficialismo, Gobierno y Presidencia, el primer ministro Chung Sye Kyun aludió a la posibilidad de restringir la entrada no solo de viajeros procedentes de Hubei, epicentro del coronavirus, sino de otras regiones de China. Una medida gubernamental que busca reforzar la prevención al confirmarse el 18º infectado en Corea. ¿Qué puedes comentarnos al respecto?





En realidad esta nueva medida responde al caso de la paciente nº16, que es un poco distinto al del resto, al tratarse de una surcoreana que contrajo el coronavirus pese a no haber estado en China. Esta paciente de 42 años regresó al país el 19 de enero tras viajar a Tailandia. Posteriormente empezó a tener síntomas el 25 de enero, pero no pasó las pruebas del coronavirus ni fue sometida a cuarentena. Hasta que finalmente el 4 de febrero, es decir, después de diez días de haber presentado ciertos síntomas, confirmaron su infección.





Según informan, la paciente acudió el día 27 a un centro médico en Gwangju, al mostrar síntomas similares a los del coronavirus. Pero .... ¿por qué han tardado tanto en detectar el contagio?





El mayor problema es que las pruebas de coronavirus en Corea del Sur actualmente se basan en dos criterios: uno, presentar fiebre o tos en menos de 14 días tras haber viajado a Hubei; y dos, síntomas de neumonía en hasta 14 días tras haber visitado China. En el caso de esta paciente se descartó que fuera coronavirus, porque no había viajado a China. Así, cuando fue al Hospital del Siglo XXI en Gwangju, le hicieron radiografías y análisis de sangre, pero al no ser considerada paciente de riesgo, tan solo le recetaron un medicamento para la neumonía. Al no mostrar mejoras, volvió al hospital el día 28, donde permaneció internada durante 7 días recibiendo tratamiento, hasta que finalmente fue trasladada al Hospital General de Jeonnam, al empeorar su estado de salud. Allí fue puesta en cuarentena y el día siguiente, el 4 de febrero, fue corfirmada como la paciente nº16 de coronavirus.





¿Podría decirse que estamos ante una infección del virus a través de un tercer país, fuera de China?





Las autoridades sanitarias están valorando el caso, pero de ser así, eso supondría una mayor dificultad en la prevención del coronavirus dentro del país. Actualmente, Corea del Sur restringe la entrada a extranjeros procedentes de Hubei, aunque cada vez más voces piden ampliar la restricción a aquellos que procedan de otras regiones de China. Pero de confirmarse casos indirectos de contagio de coronavirus, es decir, a través de terceros países, será prácticamente imposible bloquear del todo la entrada de infectados al país.





Obviamente, uno de los mayores riesgos, y también preocupaciones, es que se produzca un contagio masivo del coronavirus, pues en el primer hospital donde fue internada la paciente nº16 no estuvo en aislamiento...