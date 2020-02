Diferencias entre Seúl y Beijing sobre medidas contra coronavirus

ⓒYONHAP News

Mientras la preocupación de la población aumenta al elevarse el número de infectados por coronavirus en el país, adquieren fuerza las opiniones a favor de reforzar los controles migratorios y de viajeros extranjeros, en concreto de prohibir la entrada al país de personas procedentes no solo de la provincia de Hubei, sino de todo el territorio chino...





Al respecto, las voces que exigen ampliar los controles afirman que el Gobierno decidió demasiado tarde prohibir la entrada al país de viajeros procedentes de China y que no debió limitar esa medida solo a aquellas personas que llegaran desde Hubei. En parte tienen razón porque por ahora más del 40% de los casos confirmados en China de coronavirus de Wuhan se detectaron fuera de esa provincia, e incluso aumentan los contagios fuera del gigante asiático.





Pero, parece que el Gobierno chino no está contento con la prohibición de entrada al país de viajeros procedentes de Hubei emitida por Seúl, ¿no?





Obviamente no, tal como dejaron entrever las declaraciones del nuevo embajador de China en Corea del Sur, Xing Haiming, quien llamó a seguir las pautas de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus. Así, el Gobierno surcoreano se enfrenta a una ecuación de complejas derivadas: por un lado no desea tensionar a Beijing, pero tampoco puede dejar de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de sus ciudadanos. En este contexto, podríamos decir que intenta “nadar y guardar la ropa”, pues ni puede cerrar las fronteras con China, ni dejar que el miedo a la expansión de un nuevo virus contra el que por ahora no hay ni vacunas ni medicamentos, campe a sus anchas por el país.





Incluso desistió de elevar el nivel de alerta de viajes a China, ¿verdad?





Bueno, en un principio el Gobierno surcoreano anunció que elevaría el nivel de alerta de viajes, pero más tarde solo dijo que lo consideraría en función de como avanzara el contagio. Por ahora la alerta de viajes a China se mantiene en Nivel 1 o Precaución, excepto hacia la provincia de Hubei -epicentro del nuevo coronavirus- para la que ha activado el Nivel 2, que recomienda a los viajeros no visitar dicha zona.





En este contexto, la ministra de Exteriores surcoreana manifestó que la prioridad del Gobierno es la seguridad del pueblo, aunque Corea tampoco puede ignorar las recomendaciones de la OMS, ¿no es así?





La canciller puntualizó que para ampliar las restricciones a la entrada al país de viajeros procedentes de China habría que tomar en cuenta diversos factores, como los consejos de la Organización Mundial de la Salud, además de comprobar si dicha medida sería realmente efectiva para impedir el aumento de contagios en el país, y también valorar las acciones adoptadas por otras naciones ante la coyuntura actual. Al respecto, cabe saber que la OMS declaró el 30 de enero el brote y propagación del coronavirus de Wuhan como “emergencia internacional”, no obstante no recomendó limitar los flujos comerciales, ni tampoco migratorios o de viajeros.