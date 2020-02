[It’s Okay, Dear] de Sunwoo Jung-A

[It’s Okay, Dear] incluye nueve canciones: ocho creaciones propias y You Are So Beautiful, famoso tema original de Joe Cocker reinterpretado al estilo de Sunwoo Jung-A. Y en todas y cada una de esas canciones es posible apreciar que esta artista no se aferra tanto a crear efectos dramáticos o a alardear de su pasión musical, sino que defiende su idiosincracia y canta a su manera, sin imitar a nadie.

Las nueve canciones del disco representan también el entusiasmo y el esfuerzo por realizar nuevos experimentos musicales, cualidades que conforman a Sunwoo Jung-A como vocalista y compositora. Dicho esto, en el álbum es posible sentir la gran libertad con la que la cantautora usa y mezcla lenguajes musicales heterogéneos, creando un armonioso popurrí de géneros, que abarca desde sus fuertes -como el jazz y el R&B- hasta música electrónica, acústica y pop.





MUSICA:

주인공의 노래 / La canción del protagonista

뱁새 / Baebsae

You Are So Beautiful

울지마 / No llores

Purple Daddy

비온다 Llueve

당신을 파괴하는 순간 / Momento para destruirte