The man standing next (Los directores de Namsan)

Película sobre un hecho real: el asesinato del dictador Park Chung Hee





Argumento





El 26 de octubre de 1979 el director de la Oficina Central de Inteligencia Kim Gyupyeong asesina al presidente Park. Cuarenta días antes del asesinato, el exjefe de la misma entidad fue a Washington D.C. y reveló los crímenes cometidos por el gobierno dictatorial de Corea del Sur ante el Congreso de Estados Unidos. La revelación llegó ser ignorado por el presidente, el “mandamás” del país, tras ser su mayor cómplice en todo lo hecho y cometido para mantener el poder. Al enterarse de su plan, intentaron impedirlo Kim Gyupyeong y el jefe de seguridad presidencial Gwak Sangcheon. Incluso el primero fue a Estados Unidos con el objetivo de convencer a su predecesor para que no hiciera las declaraciones que planeaba. Sin embargo, a través de él supo que el número dos del régimen no era como él pensaba, y podía ser removido del núcleo del poder en cualquier momento.





Después de su viaje a Washington D.C., Kim Gyupyeong empezó a percibir cambios en la estructura de poder. Comenzaba la “guerra de lealtad” entre los hombres de mayor confianza del presidente Park, una guerra incitada por el propio dictador para mantenerse en el poder. Una guerra entre quienes creían ser y querían ser el brazo derecho del dictador y que finaliza con un balazo contra ese “todopoderoso” disparado por Kim Gyupyeong, derrotado en esa guerra y frustrado al ver a su dictador corromperse y cegarse por el poder y el dinero...





Comentario





El 26 de octubre de 1979 murió el dictador Park Chung Hee. Fue asesinado por uno de sus hombres de máxima confianza, el jefe de la entonces Oficina Central de Inteligencia, Kim Jae Gyu. Lo ocurrido es -hasta la fecha- un caso por aclarar, ya que el autor del asesinato fue ejecutado por pena de muerte en mayo de 1980. Hablamos de uno de los acontecimientos que cambiaron trascendentalmente el curso de la historia contemporánea de Corea, material del largometraje The man standing next del director Wu Min Ho (traducción literal del título original en coreano al españo: Los directores de Namsan).





La película The man standing next del director Wu Min Ho retrata los cuarenta días previos al asesinato del presidente Park Chung Hee, cometido por el director de la entonces Oficina Central de Inteligencia, Kim Jae Gyu, considerado el segundo más poderoso del régimen, en 1979. En concreto, se basa en un reportaje del diario Donga Ilbo, publicado en serie durante 26 meses, sobre la dictadura militar de Park Chung Hee y sobre cómo llegó a su fin, específicamente la parte sobre la Oficina Central de Inteligencia, que en esa época fue el “sirviente del poder” al reprimir y acosar violentamente a todo el que se opusiera al dictador. Sin embargo, el film no se centra tanto en ilustrar la fea cara desnuda del ese régimen dictatorial, que ejerció una cruel opresión sobre el pueblo, sino en enfocar las relaciones entre las personas en torno al poder y los cambios psico-emocionales de un hombre que ve tambalearse todo lo que creía que era justo e indispensable para el bienestar del país, ante la interminable ambición del dictador para el que trabajó durante años. La cinta describe así, de la manera más minuciosa y elegante, los complots políticos y la silente lucha por el poder, en mitad de los cuales el personaje central toma la decisión de asesinar al dictador.





The man standing next cuenta en la gran pantalla un episodio muy famoso de la historia contemporánea de Corea del Sur, que ha sido llevado en varias ocasiones al cine y a la televisión. Aún así, sus escenas cautivan a un público que conoce bien la historia con una edición impecable, una sofisticada dirección y con la excelente actuación de todo el elenco. Básicamente, destaca el trabajo interpretativo de Lee Byung Hun en el papel protagónico del jefe de la Oficina Central de Inteligencia, Kim Gyupyeong, quien muestra una actuación de corte clásico, que en ningún momento resulta excesiva - sino más bien contenida- con movimientos e intercambios de miradas muy sutiles. También son dignas de elogio las actuaciones de sus coprotagonistas, como Lee Seong Min, en el rol del presidente Park, Gwan Do Won que personifica al ex director de la Oficina Central de Inteligencia, y de Lee Hee Jun, en el papel del jefe de seguridad presidencial Gwak Sangcheon.





Otro de los atractivos de la película son las escenas filmadas en países extranjeros, como las rodadas en Washington D.C. y en París, que no son solo importantes dentro de la narrativa, sino también estéticamente hermosas. Y son esas escenas las que corroboran el talento y el instinto del realizador del film, el director Wu Min Ho, quien tras ser aplaudido y criticado a la vez por obras anteriores, de historias intensas pero un tanto excesivas, muestra una elegante y adecuada moderación.





Director: Wu Min Ho

Elenco: Lee Byung Hun, Lee Seong Min, Lee Hee Jun, Gwak Do Won

Género: Drama

Duración: 114 minutos

Año de estreno : 2020