Una película sobre el dilema entre el deseo material y la conciencia





Argumento





El matrimonio de Jaegu y Sunyeong tiene un taller mecánico al lado de la carretera en el interior del país. Ganan al mes apenas para mantenerse y eso si tienen suerte. Para colmo, las obras de construcción de un resort que empiezan cerca del taller ahuyentan aún más a la clientela. Sin embargo, poco después la pareja nota un extraño aumento de clientes, todos en necesidad de un cambio de neumáticos. Jaegu y Sunyeong se dan cuenta poco después de que los camiones de las obras del resort, al ir sobrecargados con materiales de construcción, dejan caer pedazos de metal y que estos ocasionan reventones de ruedas.





Así, el negocio prospera y la caja de Jaegu y Sunyeong comienza a llenarse. Entonces la pareja da con la maliciosa idea de esparcir clavos u otros objetos metálicos filosos sobre la carretera para causar más pinchazos de neumáticos y de este modo atraer más clientela. Por supuesto, sienten remordimiento y son conscientes de que lo que hacen está mal, sin embargo siguen sin poder supera la tentación de multiplicar los beneficios autojustificándose que quienes viajan por esa región en coche son todos gente adinerada.





Comentario





En la vida existen dilemas que no son fáciles de resolver. Uno de ellos es aquel entre la conciencia y el deseo material. Por ejemplo, la pregunta de hasta qué punto uno puede actuar en contra de lo le dicta la conciencia para lograr sus objetivos económicos y perseguir el dinero, y en qué punto puede parar, renunciar a sus ambiciones y conformarse sintiendo remordimiento. Es un dilema al que uno se enfrenta cotidianamente, como cuando después de comprar algo se da cuenta tardíamente que le dieron cambio de más, y vacila entre regresar a la tienda para devolver el excedente y quedarse con el dinero de más con la auto-justificación de que es una cantidad pequeña, de ahí que meterla en su propio bolsillo no causará gran pérdida a nadie.





El largometraje Nailed del director Ha Yun Jae versa sobre esos dilemas de la vida: las vacilaciones que todo ser humano tiene en algún momento, las decisiones que toma en esos momentos y las consecuencias de esas decisiones. En particular, se centra en el dilema entre la conciencia y el deseo material, la razón y los impulsos, entre el bien y el mal.





La película Nailed del director Ha Yun Jae está llena de humor negro. Y mediante el punzante sentido de humor que impregna muchas de las escenas del film, el espectador se sumerge fácilmente en la historia de Jaegu y Sunyeong. Los puntos fuertes de esta obra son el diseño -en sumo detallista- de los personajes y la narrativa, que contribuyen a presentar de la manera más convincente al público el argumento, el cual gira en torno a una pareja que bien puede existir por doquier en la realidad, que tras saborear un día por casualidad lo que es el “dinero fácil” se convierte lentamente en esclavos del dinero. Primero para salir de la pobreza en la que viven, debido a la cual no pueden ni pagar los servicios básicos necesarios como la luz y el agua, pero luego para aumentar sus ganancias, cegados por el deseo material.





La historia de Nailed, a decir verdad, no es extraordinaria. No obstante, la dirección sí lo es, y la combinación resulta en una película muy original. Destacan particularmente la estética visual de las escenas, secas y carentes de adornos, y la valiente edición con la que el realizador del flim, el director Ha Yun Jae, da un ritmo muy peculiar a la cinta, además de quitar toda escena que pueda ser vista como corriente y convencional. Definitivamente son elementos no habituales en el cine comercial, e invitan a mantener cierta distancia ante el mundo fictioso presentado, entre la pantalla y el público. Así, Nailed permite al espectador extrañarse o sentirse totalmente ajeno, recurso que domina con arte, tanto que incluso en algunas escenas da al público la impresión de estar viendo una obra de teatro.





Por último, sobre el elenco, destaca la excelente actuación de los protagonistas, en concreto el formidable trabajo interpretativo y la química de Park Yong Wu y Jo Eun Ji en los papeles centrales de Jaegu y Sunyeong, que si bien no son actores con gran poder taquillero, poseen un enorme talento y capacidad de representar una amplia gama de personajes, hasta los más excéntricos y estrambóticos.





Director: Ha Yun Jae

Elenco: Park Yong Wu, Jo Eun Ji

Género: Comedia-Crimen

Duración: 97 minutos

Año de estreno: 2019

Apto para mayores de 15 años