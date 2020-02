© DAEMYUNG THEME PARK & ENTERTAINMENT

Como quizá sepan, Corea del Sur está cubierta por montañas y las bajas temperaturas en invierno proporcionan un ambiente perfecto para que la nieve cuaje. Así, en las temporadas del frío hay muchos lugares donde se puede disfrutar de paisajes nevados y, por supuesto, de los divertídisimos deportes de invierno, como son el esquí y el snowboard. No importa si están familiarizados con estos deportes desde que eran pequeños, o si es algo nuevo que quieran intentar, pues Corea del Sur ofrece muchos campos de esquí que cuentan con pistas de todos los niveles y una extensa variedad de actividades para disfrutar.

De entre los muchos parques del país, el más famoso y más frecuentado por los coreanos es sin duda Vivaldi Park. Este complejo recreacional está ubicado en Hongcheon, en la provincia de Gangwon, una de las regiones con más nieve en Corea del Sur. Posee instalciones muy modernas y es especialmente recomendable para los novatos en deportes de invierno, pues por su entorno es perfecto para aprender de forma segura, y además ofrece lecciones de esquí y snowboard. Además, hay diversas pistas con diferentes inclinaciones y distancias para que puedan elegir según su nivel. Así, si son nuevos pueden incrementar el nivel de dificultad gradualmente, empezando por la más baja, y si son lo suficientemente buenos pueden optar por pistas más altas, tienen diseños únicos con giros inesperados y curvas que garantizan la máxima emoción.





Esquiar en Vivaldi Park y por lo general en Corea conlleva muchos beneficios en términos de comodidad y calidad de servicio. Como les contaba, existen varios niveles tanto para principiantes como avanzados. Además, no es necesario llevar equipos, ya que todo se puede alquilar, incluso la ropa de esquí, gorros y guantes. Asimismo, otra gran ventaja es que opera casi las 24 horas del día. Concretamente, abren a las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la madrugada. Gracias a este horario, muchos coreanos van a esquiar por la noche después de salir del trabajo. Sin duda, será una sensación extraordinaria y emocionante esquiar en la oscuridad en una pista vacía y silenciosa. Así que, si les gustan los deportes del invierno, pruébenlo y se llevarán un recuerdo diferente e inolvidable del invierno de Corea.

Pero si no les da muy bien el esquí ni el snowboard, no se preocupen, pues pueden pasarlo igualmente bien en la zona especial llamada ¨Snowyland o Tierra Nevada¨. Esta zona ofrece diversas actividades para disfrutar en familia, como mini-parques, iglús, túneles de flores con nieve, pistas de trineos y restaurantes y cafeterías, por lo que es un lugar ideal para quienes llegan con niños pequeños o para los que no disfrutan tanto de los deportes de aventura.

Asimismo, Vivaldi Park dispone de un parque acuático que opera durante todo el año. Es el conocido ´Ocean World´ que en verano deleita con sus toboganes de agua de todo tipo y tamaño, y que en épocas frías ofrece un estupendo spa en sus piscinas climatizadas. Así que, pueden también visitarlo al cabo del día, pues nada es más relajante después de un día de nieve, que estirar los músculos en un baño caliente.





Para llegar a Vivaldi Park pueden utilizar el servicio de transporte gratis que parte desde distintos puntos de Seúl. Para más información, pueden acceder a su sitio web: www.daemyungresort.com.