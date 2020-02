Posible fusión entre Nuevo Partido Conservador y Libertad Corea

ⓒYONHAP News

El legislador Yoo Seung Min, promotor de la fundación del Nuevo Partido Conservador con la intención de reformar la derecha y crear un frente conservador unido, es quien sugirió la fusión con Libertad Corea. Pero, ¿será una fusión por absorción? Lo pregunto porque el partido de Yoo es minoritario, con apenas ocho escaños en la Asamblea Nacional, mientras que Libertad Corea es un mega partido con 107 parlamentarios...





Muchos se plantean la misma duda. Sin embargo, la propuesta del Nuevo Partido Conservador es una simbiosis, que beneficie a ambas partes por igual en el nuevo partido. Al respecto, el diputado Yoo Seung Min insistió en las “tres bases para la reforma de la derecha” que presentó en octubre del año pasado, como son cerrar el capítulo de la destitución de la expresidenta Park Geun Hye, avanzar hacia una derecha abierta a reformas, y crear un “nuevo hogar” para las fuerzas conservadoras.





De concretarse la fusión, para Yoo Seung Min y la mayoría de los políticos integrantes del Nuevo Partido Conservador, sería como volver a su partido original, por mucho que insistan en que esa una fusión creará algo nuevo, ¿no?





Eso parece . Cabe recordar que Yoo y esos legisladores dejaron Libertad Corea meses después de la destitución de Park Geun Hye, y que pese a ser del mismo partido, apoyaron la remoción de la expresidenta, abogando por un conservadurismo racional y objetivo. Posteriormente, Yoo fundó junto el partido Futuro Bareun con Ahn Cheol Soo, pero recientemente abandonó esa formación por conflictos internos para dar forma con otros seguidores al Nuevo Partido Conservador. Y ahora, al menos según anticipan, desean unirse de nuevo con Libertad Corea, eso sí, bajo un nuevo nombre.





Sin embargo, sobre la posible fusión entre el Nuevo Partido Conservador y Libertad Corea, muchos opinan que no será facil, ¿verdad?





Efectivamente . Esas opiniones valoran el fuerte resentimiento que aún persiste entre Yoo Seung Min y los políticos de “línea dura” de Libertad Corea, resentimiento que aumentó con el brusco enfrentamiento en torno a la destitución de la expresidenta Park Geun Hye. En este sentido encaja una de las bases aludidas por Yoo para reformar la derecha surcoreana, al aludir a cerrar una vez por todas el capítulo de la destitución presidencial. Así, unos interpretan que busca reconocer la validez y la pertinencia de su remoción, mientras que otros lo dan por amortizado y optan por enterrar dicho capítulo. Por tanto, en base a la postura del Nuevo Partido Conservador y la de Libertad Corea, y de la distancia entre ambas formaciones al respecto, la fusión será viable o no.





¿Y piensan que la fusión les ayudará a ganar más votos a favor del bando conservador en las elecciones generales?





En principio, el pronóstico general de los grupos conservadores es que para reunir más apoyo en las generales, necesitan aliarse, máxime porque no están logrando atraer a aquellos votantes que, si bien antes respaldaban al Gobierno de Moon Jae In y al partido oficialista, ahora están retirando su apoyo decepcionados ante sus políticas y su gestión estatal, aumentando el potencial de votos flotantes o no cautivos de ningún partido o caladero político.