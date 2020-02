Caballero negro (6) 농담이에요

Subtítulos

문수호: 이모는 언제부터 해라랑 같이 사셨어요?

Mun Su Ho: ¿Ud. tía, desde cuándo vive con Hae Ra?

이숙희: 걔네 집 망한 후부터지.

Lee Suk Hi: Desde que su familia cayó en bancarrota.

문수호: 제가 어릴 때 뵌 적 없는 거 같아서요. 해라네 집에 얹혀있을 때요.

Mun Su Ho: Es que no recuerdo haberla visto cuando era pequeño. En los tiempos en que vivía a costa de la familia de Hae Ra.

이숙희: 아... 그게... 그 집이 잘나갈 때는 날 식구 취급도 안 해줬거든.

Lee Suk Hi: Ah… es que… en aquellas épocas de bonanza ellos no me consideraron parte de la familia.

문수호: 진짜 이모는 맞죠?

Mun Su Ho: ¿Es su tía de verdad, no?

이숙희: 그럼 가짜 이모도 있나.

Lee Suk Hi: Por supuesto, ¿acaso también hay tías falsas?

문수호: 농담이에요.

Mun Su Ho: Estoy bromeando.





Expresión de la semana

농담이에요

· Pronunciación: Nongdamiyeyo

· Traducción: Estoy bromeando.





Explicación gramatical

Diciéndole “농담이예요” a la tía de Hae Ra, Su Ho tranquiliza a su interlocutora de que no tiene ninguna intención maliciosa ni deseo de molestarle; simplemente está tratando de poner un poco de humor a la conversación. El sentido de la palabra 농담 es precisamente ese, pues se trata de una acción dirigida a alguien con el objeto de divertirse, no de ofender.

Sinónimos del sustantivo 농담 (broma), son: 유머, 우스갯소리, 농, entre otros. Aquí también cabe explicar que 유머 es un anglicismo cuyo equivalente al castellano es ‘humor/comicidad’. El antónimo de 농담 es 진담 y corresponde a ‘verdad’, es decir, hablar en serio.

농담이예요 pertenece al lenguaje semiformal; según el registro honorífico diremos ‘농담입니다’, en tanto que para el informal enunciaremos ‘농담이야’ o bien la forma básica de esta frase que es ‘농담이다’.