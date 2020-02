‘Un bello rostro’, de Song Ki Won

ⓒ Getty Images Bank

En el viejo álbum que tengo, casi no hay fotografías mías desde que nací hasta que terminé la secundaria. En vez de mi cara, solo está el rastro del filo de una hoja de afeitar.

Incluso ahora que han pasado más de treinta años, cuando me encuentro con estas viejas fotos me parece sentir el roce de una afilada cuchilla de afeitar sobre la cara. Entonces no puede evitar acordarme del chico adolescente que era, rompiendo en pedazos todas las fotografías en las que aparecía mi cara bajo la débil luz de una bombilla de 30 vatios.





내 낡은 사진첩에서

태어나면서부터 중학교를 졸업할 무렵까지의 사진이라고는 거의 없다.

면도날 자국이 내 얼굴인 셈이다.





삼십년이 훨씬 지나버린 지금까지도 예의 사진을 대하면

나는 얼핏 자신의 얼굴을 스쳐 지나가는 면도날을 느낀다.

그러면 어쩔 수 없이 흐린 삼십 촉짜리 전등 아래서

자신의 얼굴이 들어있는 모든 사진을 찢고 있는

사춘기 무렵의 소년을 떠올린다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La cara no es solo parte del cuerpo, sino que conforma la identidad de una persona. El protagonista tuvo una infancia muy difícil y trató de esconder ese doloroso pasado al entrar en la adolescencia. En un intento por negar su vida y su identidad anterior, recortó su cara de las fotografías. ‘Un bello rostro’ es un relato autobiográfico. Así, parece que escucháramos al autor hablando de su pasado mientras nos muestra un viejo álbum de fotografías.









Te contaré una vieja historia. Había una vez un Casanova que cada vez quese enamoraba de una mujer, la humillaba y la hería. Es decir, solo la amaba cuando ella se retorcía de dolor. En realidad, amaba más la herida que le había infligido que a la mujer misma. Y cuando ese Casanova era todavía un chico, borraba su cara de las fotos con una cuchilla de afeitar.

Si hay algo de belleza en mí, no es mío, sino de todas esas personas a las que infligí algún dolor...





옛날에 한 바람둥이가 있었지.

그런데 이 바람둥이는 연애를 할 때마다

우선 상대가 된 여자에게 치욕적인 상처를 주는 거야.

그래서 여자가 피투성이가 되면 그 때야 비로소 여자를 사랑하는 거지.

이 바람둥이는 여자보다 바로 자신이 만든 상처를 사랑했던 거지.

이 바람둥이가 아직 어려서 여자를 몰랐을 무렵에는

사진에 있는 자신의 얼굴에 면도날로 상처를 입히는 식이었어.





만약에 나한테 조금이라도 아름다운게 있다면

그건 내께 아니야.

그건 내가 상처입힌 모든 이들 것이지.









Autor:

Song Ki Won nació en 1947 en Boseong, Jeolla del Sur. Debutó en 1974 con el relato ‘La canción de la convalecencia’. En 1993 recibió el Premio Literario Dong-in por el relato ‘Un bello rostro’.