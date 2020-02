Parásitos logra cuatro Premios Óscar

ⓒYONHAP News

La película Parásitos del director Bong Joon Ho obtuvo cuatro Premios Óscar en la edición de 2020, incluyendo a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional. Así, marcó un hito histórico, no solo para el cine coreano, en las postrimerías de su centenario, sino también para la propia Academia, que por primera vez en 92 años de historia concedió el premio a la Mejor Película a una obra de habla no inglesa.

Con cuatro estatuillas, Parásitos se convirtió en la producción más premiada de los Premios Óscar 2020, por encima de fuertes rivales como 1917, de Sam Mendes, Joker, de Todd Phillips, y Erase Una Vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que recibieron entre diez y once nominaciones. Asimismo, compitiendo con tan afamados directores, más el veterano Martin Scorsese, Bong Joon Ho logró el premio al Mejor Director.

Bong Joon Ho es reconocido internacionalmente por su capacidad de crear películas que satisfacen tanto a la crítica como al público, y por cruzar los límites de los géneros con libertad e inteligencia hasta retorcerlos. Su debut comercial fue en el año 2000 y su filmografía incluye, como obras más importantes Memories of a Murderer de 2003, The Host de 2006 y Mother de 2009.

Su última y mundialmente aclamada cinta, Parásitos, describe la convivencia entre una familia pobre que vive en un semisótano y otra rica, en cuya mansión los integrantes de la anterior se introducen a base de mentiras hasta “parasitar” su existencia. Mediante esa convivencia, Bong acerca la lupa con un agudo humor negro al conflicto interclasista y a la amabilidad entre las personas. Al ser temas universales, la película está obteniendo la aceptación y la ovación de espectadores de todo el mundo, que se dejan hechizar por un fenómeno habitual, como es la diferencia de las clases, pero contado con una sensibilidad y códigos de humor muy locales, concretamente, muy propios de Corea.

Hasta antes de los Óscar, Parásitos acumulaba 55 premios en 57 festivales de cine, además de ser la primera vez en 64 años que una misma cinta recibe la Palma de Oro en el Festival de Cannes, un Globo de Oro y el Óscar a la Mejor Película.

De todo su recorrido, quizá destaca que Parásitos haya logrado tanto éxito pese a ser una película rodada al cien por cien en coreano. Además, obtener el mayor premio de la Academia pese a ser una producción no angloparlante, sin duda abre un nuevo capítulo en la historia del cine mundial, pues implica haber superado no solo la barrera idiomática, sino también el altísimo muro que impedía la entrada de películas de habla no inglesa a Hollywood.

Para el cine coreano, en particular, el éxito de Parásitos y de Bong Joon Hoo en los Óscar marca un hito inconmesurable, que muestra un mayor calado si echamos la vista atrás para contemplar los muchos intentos de los realizadores nacionales para obtener aunque fuera una nominación a esos premios del cine por excelencia.