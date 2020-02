Cheongha regresa el día 29 con un tema de Armadillo

© MNH Entertainment

MNH Entertainment, la agencia representante de Cheongha, anunció el día 17 que la cantante presentará sus nuevos temas el 29 de febrero, mediante su proyecto musical 'New Wave' (New.wav). El título de la canción principal se revelará más tarde.

'New Wave' es un proyecto que apunta a crear un “nuevo estilo” en la industria musical, y el grupo de chicas BVNDIT fue el primero en lanzarse a esta iniciativa con su obra ‘Cool’.



Este nuevo tema lo firma el compositor Armadillo, autor de canciones como ‘Pretend’ y ‘I’m in love with someone else’ de Suzy o ‘Just Cry’ de Lee Hae Ri.





Cheongha debutó en 2016 en un programa de audición I.O.I.Mnet, 'Produce 101'. Después de sus actividades en grupo, comenzó su trayectoria como cantante solista, con temas como ‘Roller Coaster’, ‘Love U’, ‘Snapping’ y ‘Gotta Go’.