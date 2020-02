Alerta por fin de cuarentena del Diamond Princess

ⓒYONHAP News

Mientras el coronavirus sigue expandiéndose por el mundo, los pasajeros del Diamond Princess, crucero anclado en el puerto de Yokohama, empezaron a desembarcar a partir del día 19, tras más de dos semanas de aislamiento por contagio.

Según las autoridades sanitarias japonesas, el martes 18 finalizaron las pruebas del virus a los cruceristas a bordo de Diamond Princess, y los que dieron negativo podrán abandonar el barco desde el miércoles 19. Pero ¿cuál es la situación a bordo del crucero y cuántos pasajeros permancen aislados? Lo comento porque el Gobierno surcoreano ha decidido prohibir la entrada al país de esos pasajeros...





El Diamond Princess fue retenido en el puerto de Yokohama, Japón, hace dos semanas con 3.711 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, al confirmar contagios de coronavirus. Hasta la fecha han confirmado unos 540 infectados a bordo, que ya fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras que 338 estadounidenses fueron evacuados el lunes 17. En tanto, el día 19 llegaron al país 6 surcoreanos, más el cónyuge japonés de uno de ellos, en un avión que Seúl envió para la evacuación. Tras ser sometidos a exámenes médicos al llegar a Corea, permanecerán en aislamiento durante 14 días. Por tanto, se estima que a bordo del crucero todavía hay 2.900 personas, que empezarán a desembarcar poco a poco, para retomar sus actividades cotidianas.





Obviamente, el hecho de poder bajar del barco aliviará a las personas retenidas, aunque también preocupa que pueda acelerar la propagación del coronavirus... ¿A qué se debe este temor ?





El problema es que, si bien solo permitirán desembarcar a aquellos que dieron negativo en el test del coronavirus, el resultado no es cien por cien seguro, o al menos eso indican los expertos en la materia. Según explican, durante el periodo de incubación un paciente puede dar negativo al test aún estando infectado. Además, considerando que todos los pasajeros a bordo del crucero estuvieron encerrados en un mismo espacio por más de dos semanas, no se descarta que haya más potenciales infectados, aunque no presenten síntomas. Y en caso de que viajen a Corea o a cualquier otro país, podrían agravar aún más la propagación del virus.





¿Y cuál es la postura del Gobierno surcoreano al respecto?





Actulamente, en Corea del Sur existe una creciente preocupación por nuevos contagios indirectos de coronavirus. No en vano, solo el miércoles 19 por la mañana se dieron a conocer quince nuevos casos. Ante esta situación, y para impedir más contagios en el país, el Gobierno ha decidido prohibir la entrada de esos cruceristas. Según informan, el Ministerio de Exteriores ya ha solicitado al Gobierno japonés la lista de pasajeros a bordo del Diamond Princess, para controlar a potenciales infectados. Pero como Japón no está considerado como “zona contaminada”, la única forma efectiva de restringir la entrada de dichas personas es que las aerolíneas les impidan embarcar. Y en caso de ser coreanos, serán sometidos a chequeos médicos y a cuarentena.





Esa fue precisamente la medida que adoptó HongKong con los pasajeros del crucero Westerdam, ¿no?