Yook Sung Jae lanzará en marzo su primer álbum en solitario

© CUBE Entertainment

Cube Entertainment dio a conocer que Yook Sung Jae, miembro de BTOB publicará su álbum especial 'YOOK O'clock' el 19 de junio a través de varios sitios de música en línea el 2 de marzo a las 6 de la tarde, hora coreana. Al día siguiente, su álbum estará a la venta en las tiendas.

Su nuevo álbum contiene siete canciones, las seis que el cantante presentó entre diciembre y febrero, más el tema principal 'The Wind of the Day'.

Yook Sung Jae ha venidotrabajando en el proyecto '3X2 = 6', que consiste en lanzar dos nuevas canciones cada mes, durante los últimos tres meses.