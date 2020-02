Las canciones que anuncian la primavera

Según el calendario de las divisiones estacionales, hoy es “Wusu”, el día en que la nieve comienza a derretirse y se convierte en agua. En esta época del año los vientos del norte le ceden el lugar a los vientos del sur y comienzan a abrirse los brotes en las ramas de los árboles. Aunque haga frío y caiga la nieve, la gente la recibe con paciencia y alegría, como si fuera el último berrinche del invierno antes de marcharse. Hay una bella pieza instrumental que expresa los sentimientos encontrados que despierta la última nevada del invierno. Es un solo de cítara gayageum del gran maestro Hwang Byeong Ki y se llama “Nieve de primavera”. Consta de cinco movimientos y hoy escucharemos seguidos desde el tercero al quinto, que se titulan respectivamente “Misteriosamente”, “Cómicamente” y “Jubilosamente”.

“Nieve de primavera” - Hwang Byeong Ki





Originalmente esta pieza se llamaba “Primavera nueva” y la compuso el maestro Hwang Byeong Ki para que fuera tocada con el gayageum y una orquestra de instrumentos tradicionales. Posteriormente, arregló la pieza para convertirla en un solo de gayageum y le dio el nuevo título de “Nieve de primavera”. Con la edad nos volvemos más sensibles a los cambios estacionales. A veces parece que las estaciones llegan y pasan tan rápido que no podemos evitar lanzar un “¿Tan pronto?”. El danga “Las cuatro estaciones” refleja muy bien esta manera de sentir. Así dicen sus primeros versos: “Florecen las montañas aquí y allá, no hay duda que que es primavera. / Si bien llegó la estación de las flores, no puedo alegrarme. / Yo también era joven y florido, pero ahora soy un viejo de canas blancas”. Como se puede apreciar, es una canción que habla del paso del tiempo y lo efímera que es la existencia. Más adelante sigue diciendo “Aunque vivamos cien años, si restamos las horas de sueño, enfermedad y preocupaciones que pasamos, no nos quedan ni treinta años en este mundo. Y una vez que muramos, solo seremos un puñado de tierra en la montaña”.

“Las cuatro estaciones” - Cho Sang Hyeon





“Danga” quiere decir canción corta y se llamaba de este modo a las canciones que cantaban los cantores de pansori para entonarse y comprobar el estado de su voz antes de comenzar a cantar el pansori propiamente dicho. Muchas de estas canciones describían magníficos paisajes o narraban historias de personajes valientes y heroicos, y solían terminar con un verso que dice “divirtámonos moviendo los hombros”, invitando a la audiencia a disfrutar plenamente de la historia del pansori que se va a cantar a continuación. Para terminar, les ofreceremos una canción folklórica de la región de Gyeonggido que se llama “Yangnyuga”, que significa “Canción del sauce”. La canción consta de versos cortos que se repiten una y otra vez, y que describen paisajes primaverales como el de ruiseñores y golondrinas jugando en las ramas de los sauces. El grupo de jóvenes músicos Namu arregló la canción y le puso una melodía muy exótica:

“Canción del sauce” - Namu