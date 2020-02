ⓒ Getty Images Bank

-Señor, ¿no cree que ya es tiempo...?

Cuando comenzaba a hablarle así, rascándome la nuca para preguntarle si no tendría ya edad adecuada para casarse, mi futuro suegro siempre respondía:

-¿Qué dices? ¡Tiene que crecer más!

Con esto se refería a que Jeomsun, mi futura mujer, tenía que crecer más de estatura. Hacía ya tres años y siete meses que trabajaba sin recibir un centavo. Mi futuro suegro solo me dijo que me daría a su hija como esposa cuando creciera. ¿Pero quién sabe cuándo crecería esa chica?





“장인님! 인젠 저....”

내가 이렇게 뒤통수를 긁고,

나이가 찼으니 성례를 시켜줘야 하지 않겠느냐고 하면 대답이 늘 이렇다.

“이 자식아! 성례구 뭐고 미처 자라야지!





이 자라야 한다는 것은 내가 아니라

장차 내 아내가 될 점순이의 키 말이다.





덮어놓고 딸이 자라는대로 성례를 시켜주마, 했으니

누가 늘 지키고 섰는 것도 아니고

그 키가 언제 자라는지 알 수 있는가~









Publicado en 1935, el cuento ‘Primavera, primavera’ de Kim Yu Jeong narra con gran comicidad la conflictiva relación entre un joven y un viejo de mal genio que le explota con promesa de casarlo con su hija.









No pude moverme por un buen rato. Luego reuní todas mis fuerzas y me arrastré hasta él, aferrándome a sus pantalones.

-Eh, ¿qué haces? ¡Suéltame, idiota!

El viejo manoteó en vano y se puso a chillar como una gallina atrapada.

No me extrañó que mi futura suegra se pusiera de parte del viejo, pues era su marido, pero supuse que Jeomsun estaría de mi parte, y por dentro se alegraría de lo que había pasado. Sin embargo, para mi sopresa, después de tanto azuzarme a desafiar a su padre, se abalanzaba sobre mí y me tiraba de la oreja, mientas lloraba sin parar. -¡Desgraciado! ¡Casi matas a mi padre!

Al oír sus palabras flaquearon mis fuerzas y me sentí como un gran estúpido.





나는 한참을 못 일어났다.

그러다 사지를 부르르 떨면서 나도 엉금엉금 기어가

장인님의 바짓가랑이를 꽉 움키고 잡아나꿨다.

“아!아! 이놈아! 놔라, 놔”

장인님은 헛손질을 하며 솔개미에 챈 닭의 소리를 연해 질렀다.





나의 생각에 장모님은 제 남편이니까 역성을 할는지는 모른다.

그러나 점순이는 내 편을 들어서 속으로 고소해 하겠지~

그런데 대체 이게 왠 속인지~

아버질 혼내 주기는 달려들며 내 귀를 뒤로 잡아당기며 마냥 우는 것이 아닌가

“에그머니! 이 망할게 아버지 죽이네!”





그만 여기에 기운이 탁 꺾이어나는 얼빠진 등신이 되고 말았다.









Autor:

Kim Yu Jeong nació en 1908 en Chuncheon, provincia de Gangwon, y murió en 1937. Debutó en 1935 con ‘El viajero del valle’. Sus relatos más conocidos son ‘Primavera, primavera’ y ‘El campo de frijoles de oro’, entre otros.