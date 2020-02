Park Se Ri vs. Park In Bee

© YONHAP News

¿Quién es mejor? ¿Park Se Ri o Park In Bee? A esta gran pregunta en el mundo del golf coreano, Golf Channel, medio estadounidense especializado en dicho deporte, responde que decidir cuál es mejor de las dos es tan difícil como nombrar al mejor maratonista en Kenia o al mejor patinador de Holanda.

La pregunta surgió después de que In Bee lograra el 16 de febrero el vigésimo triunfo de su carrera en la LPGA, convirtiéndose en la segunda surcoreana en lograr esa hazaña tras Se Ri. Golf Channel analiza que esta última mantiene una posición de líder en Corea, y goza de gran respeto por parte de los coreanos, incluso después tras retirarse, al triunfar en el Abierto de Estados Unidos en 1998, cuando Corea atravesaba momentos críticos por la crisis financiera asiática. Dicho medio afirma que si bien el pueblo no considera a In Bee como una heroína, sus logros son equiparables a los de Se Ri, al ser la única surcoreana que ganó un oro olímpico, en concreto, en la edición de Río de Janeiro 2016. Sin embargo, Golf Channel deja un final abierto, nunca mejor dicho, al decir que comparar a ambas jugadoras es como comparar a George Washington con Abraham Lincoln.