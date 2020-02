Descenso récord de fertilidad

ⓒYONHAP News

La Oficina Nacional de Estadística dio a conocer esta semana que la tasa de fertilidad llegó a 0,92 bebés por mujer en Corea del Sur, el menor nivel de la historia, además de situar al país por segundo año consecutivo como el único de la OCDE con un promedio de menos de un hijo por mujer.

La tasa de fertilidad indica el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas vivieran hasta el final de sus años fértiles. Y en Corea esa tasa descendió en 2018 por debajo de un hijo por mujer, nivel considerado por muchos el mínimo que un país debe mantener para sostener una estructura demográfica estable. En concreto, ese año llegó a 0,98 niños para en 2019 retroceder aún más, hasta 0,92 hijos por mujer, lo que significa que las políticas del Gobierno para incentivar la natalidad no están dando resultado.

En este ambiente, los nacimientos totalizaron el año pasado 303.100 bebés, la menor cifra desde 1970, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas relacionadas en el país, y supone un descenso del 7,3% respecto a 2018, año en que Corea ya había registrado un descenso récord en cuanto a tasas de natalidad.

Los expertos en estadística sostienen que para mantener la población es necesario que la tasa de fertilidad o tasa global de fecundidad ronde 2,1 bebés por mujer. Pues si dicha tasa baja hasta menos de un niño por mujer, implica que pasada una generación, los nacimientos se reducirán a la mitad. Y aunque parezca un sinsentido, algunos advierten que si la situación sigue como ahora, pueden surgir serias dificultades para preservar la estabilidad demográfica e incluso darse un panorama casi apocalíptico de una extinción natural de la nación en sí.

Otro problema en este contexto es el envejecimiento de la población, cuyo ritmo no podrá más que acelerarse si, al ya significativo aumento de la esperanza de vida de los surcoreanos, se suma la drástica disminución de la tasa de natalidad.

Aquí un dato que provoca una mayor inquietud es la tasa de fertilidad, que en el cuarto trimestre de 2019 se hundió hasta 0,85 bebés por mujer, mientras el promedio de la OCDE era de 1,65 niños según datos de 2017. Sin embargo, se estima que en 2020 dicha tasa podría bajar todavía más.

Además, la tasa bruta de natalidad, que indica el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, disminuyó hasta 5,9 bebés y se calcula que a partir de este año Corea del Sur vivirá un decrecimiento natural de la población, al ser superado el número de nacimientos por el de muertes.

La presente coyuntura es la prueba más clara de que las políticas estatales para fomentar la natalidad están mal orientadas. Desde que fijara como tarea nacional solucionar los problemas de la baja natalidad y el envejecimiento poblacional en 2006, el Gobierno invirtió en medidas y programas relacionados unos 185 bllones de wones. Sin embargo, la situación actual demuestra que ese gasto público no tuvo efecto y las políticas gubernamentales son duramente criticadas por no reflejar cabalmente la realidad y los dilemas que las parejas, y en particular las mujeres, enfrentan a la hora de tener o no tener hijos.