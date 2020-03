Presidencia descarta vetar a ciudadanos chinos

ⓒYONHAP News

Presidencia ha explicado que sería poco práctico prohibir totalmente la entrada de chinos a territorio nacional.





La oficina presidencial basa esta postura en cinco razones. Primero, en que el “protocolo especial de inmigración” funciona adecuadamente. En base a este protocolo los viajeros procedentes de China son sometidos a medidas como rellenar un cuestionario médico, medición de temperatura corporal, obligación de confirmar datos de contacto en Corea, y a instalar una aplicación de autodiagnóstico en el móvil, entre otros. Sin embargo, también existen críticas sobre la efectividad de dicho protocolo migratorio, tras comprobar que casi un 25% de esos viajeros pasan sin instalar la aplicación móvil.





Entiendo… ¿y cuál es la segunda razón?





Presidencia asegura que los chinos que llegaron al país se hallan estables y bajo control. Según afirman, no ha sido reportado ningún caso de COVID-19 entre los chinos que llegaron a Corea desde el 4 de este mes, fecha en que reforzaron las medias de cuarentena, y los 11 pacientes contagiados de origen chino que llegaron antes de esa fecha ya se han recuperado por completo o mantienen una condición estable. No obstante, eso no necesariamente significa que no hayan entrado portadores desde China, pues podrían haber pasado desapercibidos en los aeropuertos coreanos, ya que el COVID-19 es altamente contagioso y se transmite incluso durante el periodo de incubación, que a veces es asintomático.





Otro de los argumentos que plantea Presidencia es que esa prohibición podría perjudicar a los coreanos que viajan a China...





Así es . La lógica de Presidencia es que actualmente el número de coreanos que viaja a China supera en gran medida al de chinos que visitan Corea. Por tanto, si Seúl prohíbe por completo la entrada de ciudadanos chinos, Beijing adoptaría la misma medida y eso perjudicaría a los coreanos mucho más que a los chinos. Sin embargo, en China, los gobiernos locales ya están restringiendo la entrada de coreanos por su cuenta, medida que supone un grave inconveniente para los coreanos que necesiten viajar a China por diferentes motivos. Además, los medios de comunicación de China justifican las restricciones bajo el pretexto de que la cuarentena tiene más prioridad que la diplomacia, actitud totalmente contraria a la del Gobierno surcoreano.





Asimismo, Presidencia afirma que han descendido abruptamente los contagios de COVID-19 en China y en todo caso dice seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la OMS…





Esos son los argumentos de Presidencia, pero en su contra juega la baja credibilidad de las estadísticas del Gobierno chino, mientras que las directrices de la OMS no pasan de ser meras recomendaciones. Cabe señalar que la mayoría de los países que vetaron la entrada de viajeros procedentes de naciones afectadas desde que comenzó la expansión del COVID-19 han logrado con éxito impedir una expansión incontrolable del virus. Mientras, en Corea el número de casos confirmados superó los dos mil el viernes 27 tras superar mil hace apenas dos días.