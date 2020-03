Fight my way (1) 몰라

Subtítulos

박혜란: 그럼 기왕 만난 김에 오빠 연락처 좀 알려주세요.

아님 사는 데나?

Park Hye Ran: Ya que nos vemos, pásame el número de teléfono de Dong Man

O sino dime dónde vive.

최애라: 니가 동만이가 왜 궁금해?

Choe Ae Ra: ¿Por qué tanto interés en Dong Man?

박혜란: 언니한테 대답할 필요는 없는 거 같아요. 연락처 아시죠?

Park Hye Ran: No tengo por qué darte explicaciones. ¿Sabes su número o no?

최애라: 몰라.

Choe Ae Ra: No lo sé

박혜란: 몰라요?

Park Hye Ran: ¿Que no lo sabes?





Expresión de la semana

몰라

· Pronunciación: Molla

· Traducción: No lo sé.





Explicación gramatical

몰라 deriva del verbo infinitivo 모르다, que equivale a: no saber, no conocer, ignorar o ser incapaz de hacer algo. 모르다 se refiere a personas u objetos de los cuales no tenemos conocimiento o entendimiento. También puede aludir a hechos, información, conocimientos, capacidades y funciones.

Sinónimos de la expresión 몰라 (모르다) son 낯설다(resultar extraño o no familiar) y 깜깜하다 (cuyo sentido original es ‘ser o estar oscuro’). Al contrario, su antónimo es 알다, que equivale a ‘saber’, ‘conocer’. Por ende, si Ae Ra hubiera querido darle el número de teléfono a Hye Ran le hubiera dicho: “알아 (lo sé)”.

Por último, 몰라 pertenece al registro informal de tuteo. Para elevar el tono de respeto enunciaremos “몰라요”, agregándole la partícula ‘요’ correspondiente al registro semiformal; en tanto que para el mayor nivel de respeto diremos “모릅니다”, usando la terminación ‘읍니다’.