ⓒ Getty Images Bank

Serie especial por el mes de la mujer:

“La mujer en la literatura coreana”





1. ‘Camino de montaña’, de Ji Ha Ryun









No estaba muy segura de poder guardarme, aunque fuera una sola noche, el abrumador hecho de que mi marido estuviese enamorado de otra mujer. Por otro lado, no me sentía capaz de sacarlo a relucir sin prepararme para ello.





생각하면 남편이 다른 여자를 사랑한다는,

이 거추장스러운 문제를 안고,

비록 하룻밤 동안이라고는 하지만

남편 앞에서 내색하지 않은 것이 되레 의심쩍을 일이기도 하나

한편 나로서는 또 제대로 여기에 대한

다소나마 마음의 준비 없이 뛰어들 수는 없었던 것이다.









‘Camino de montaña’ fue publicado en 1942. El relato describe las visicitudes de Sunjae al saber que su marido mantiene un romance con su amiga Yeonhee. La escritora Ji Ha Ryun fue una integrante clave de KAPF, la Federación de Artistas Proletarios de Korea, creada en 1925, que fue la primera asociación literaria de izquierda del país. En sus relatos escribió sobre las dificultades que enfrentaban las mujeres en la sociedad patriarcal de la época, haciendo especial hincapié en la descripción de los sentimientos femeninos.









-Aunque me ganes en todo, no lo hagas en amarlo más que yo. Si perdiera hasta en eso, no sé qué sería de mí. Por encima de todo el valora tener orden en su vida. Aunque me amara a mí más que a ti, jamás lo dejaría entrever.

Quizá Yeonhee quería verla para decirle esto. Sunjae se sentía exhausta y se quedó callada. Pensó para sus adentros que Yeonhee daba miedo de verdad. Ella sí tenía confianza en sí misma y era realmente audaz con su vida.





“다른 거 다 이겨도 그분을 사랑하는 것만은

나한테 이기지 마세요.

여기까지 지게 되면 나는 스스로 타락할 길밖에 도리가 없습니다”

뭔지 훨씬 서글픈 어조로 연희가 말을 이었다.

“그 분은 누구보다도 자기 생활의 질서를

소중히 아는 사람입니다.

설사 당신보다 나를 더 훨씬 사랑하는 경우라도

결코 현실에서 이것을 표현하지는 않을 겁니다”

결국 이 한 말을 하기 위해

연희는 순재를 불러낸 것인지도 몰랐다.

순재는 거의 지쳐 그대로 입을 다물고 말았으나

연희야말로 무서운 여자였다.

인생에 있어 이처럼 과감할 수가 없다.









Autora:

Ji Ha Ryun nació en 1912 en Geochang, provincia de Gyeongsang del Sur. Debutó como escritora en 1940 con el relato ‘La separación’. Fue la primera ganadora del Premio literario de Joseon, que otorgaba la Federación de Escritores de Joseon.