BTS incluye 3 nuevos temas en el Hot 100 de Billboard

Tras el lanzamiento de ‘Map of the Soul: 7’, BTS ha conquistado nuevos récords, tanto con su disco como con varias de sus canciones, logrando incluir tres nuevos temas en la lista ´Hot 100´ de Billboard.

Según las estadísticas semanales, publicadas el martes 3 (hora estadounidense), la canción ¨ON¨ -tema principal del nuevo álbum ¨Map of the Soul: 7¨- subió al 4º lugar de la lista Hot 100. Este fue el primer tema de BTS en ser incluido entre las cinco primeras canciones del listado.

Asimismo, ¨My Time¨ - de Jungkook- entró en el número 84, mientras que ¨Filter¨- de Jimin- se posicionó en el puesto 87, logrando que tres de las canciones del nuevo álbum entraran directas al listado de Billboard, un hecho insólito en la historia del K-pop.

´Map of the Soul:7´también encabeza la lista de álbumes ¨Billboard 200¨, en tanto que el álbum ´Love Yourself: Answer´, lanzado en 2018, volvió a dicha lista en 133º lugar.