© Getty Images Bank

Ubicada al oeste de la península coreana, la isla Ganghwa recibe a miles de visitantes durante todo el año, gracias a su gran variedad de atractivos y patrimonios culturales. La extensa playa de lodo que rodea la isla transmite a sus visitantes la sensación de estar en un paisaje pintoresco, y de antemano sugiere una grata estancia.

Uno de los lugares más famosos de la isla es la playa Dongmak, que se caracteriza por un vasto arenal y un denso bosque de pinos, que realzan la belleza natural del lugar. El campo de lodo se extiende por una superficie de 59.504.132 metros cuadrados y ocupa hasta 4 kilómetros cuando la marea baja, dejando a la vista de los visitantes la fauna marítima. Y cuando sube, se puede disfrutar de un rico baño en la playa, por tanto resulta un destino muy frecuentado por las familias coreanas durante la temporada estival. Desde el observatorio Bunoridonde se despliega una vista panorámica de la playa, e incluso en días soleados se puede ver a lo lejos el Aeropuerto Internacional de Incheon.

Otra parada obligada es el Mercado Daryong, donde podrán saborear distintos platos típicos de la región. Se trata de un mercado creado por los desplazados de la Guerra de Corea, como réplica del Mercado Yeonan en la provincia Hwanghae, en Corea del Norte. Este lugar salió en televisión en reiteradas ocasiones y emerge como destino obligado en la isla de Ganghwa por su ambiente retro, que infunde nostalgia. No es un mercado grande, pero en sus enmarañados callejones se apilan infinitas tiendas que venden de todo: desde sabrosos platos, hasta viejos objetos de hace décadas.





© KBS

Otra de las actividades que no deberían perderse en Ganghwa es el paseo en trineo con vistas del paisaje marítimo. Lleva el nombre de luge, el deporte olímpico invernal, pero en este caso se trata de un trineo con ruedas y sin motor, que permite controlar tanto la velocidad como la dirección. Además, aunque la pista no es muy pronunciada, sus sinuosas curvas ofrecen una experiencia divertida a la vez segura. Por tanto, es una actividad ideal para todas las edades y para todo el año, sin importar la estación. ¿Dónde se puede disfrutar? En Ganghwa Seaside Resort, que posee la pista de luge más grande de Asia, con 1,8 km de longitud total. Esta instalación opera todos los días, de 10 a.m. a 5 p.m. en invierno, pero en temporadas cálidas tiene un horario más amplio. La entrada cuesta 12.000 wones entre semana, y 15.000 wones los fines de semana, e incluye un paseo en trineo y en teleférico.

Después de unas horas de pura adrenalina y diversión es recomendable visitar Seokmodo, una pequeña isla que forma parte de Ganghwado. Pese a ser una islita, se puede llegar en automóvil gracias al puente que la une con tierra firme. Y si todavía les queda algo de energía y falta para el atardecer, les recomiendo ir al templo budista Bomunsa, ubicado en la cima del monte Nakga. Construido hace más de 1.000 años, durante la dinastía Silla, es considerado como uno de los tres principales oratorios sobre el mar de Corea del Sur, razón por la que siempre está repleto de fieles que acuden a orar o a realizar plegarias. Una vez que finalicen el recorrido, cuando empieza a oscurecer, es hora de visitar las Termas de Aguas Minerales, para disfrutar de un rico baño con vistas al mar. Este spa lo conforman 16 piscinas interiores y exteriores, que invitan a relajarse en sus aguas calentitas y saludables, viendo cómo el sol cae lentamente en el horizonte. Sin duda, lo pasarán de maravilla contemplando cómo el agua se tiñe de rojos y naranjas, mientras la playa cenagosa refulge entre destellos dorados.