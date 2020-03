[Libro blanco para el aventurero] de The Moonshiners

El disco [Libro blanco para el aventurero] de The Moonshiner es como una odisea tipo ‘Volver al futuro’. Claramente los sonidos analógicos, los ritmos y las melodías, que bien recuerdan al estilo rockabilly de los años 60, y las secciones de órganos Hammond y Farfisa cuyas interpretaciones envuelven alegres riff de guitarra, describen la onda retro de una banda que viaja con total libertad por el mundo del rock’n roll cuando germinó ese género. Sin embargo, aunque el sonido creado por The Moonshiners presenta nítidos matices retro, no parece surgir del rock´n roll inicial, sino que remite a un “futuro actual” desde algún punto de la década de 1960.

Así, lo que experimenta el melómano al escuchar la música de The Moonshiners es una ilusión cronológica. Como el título de esa vieja película, Volver al Futuro, el rock´n roll de esta banda no invita a volver al pasado -que sería lo lógico-, sino a volver al futuro -por muy paradójico que esto suene-. Sus canciones se escuchan en el presente, pero el sonido que define, expone el estilo y la energía del rock´n roll de alguna época futura, siendo fiel al espíritu del rock´n roll inicial.





MUSICA:

Woo-Hoo-Hoo

Here We Go, 더 문샤이너스 1집 모험광백서

애인이 보낸 오류 보고서 / Informe de error de mi amada

A.M 05:30

청춘의 빛 / Luz de juventud

한밤의 히치하이커 / Autoestopista en plena noche

록큰롤 야만인 / Bárbaro rocanrolero

모험광백서, 더 문샤이너스 1집 모험광백서