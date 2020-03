Fight my way (3) 보고 싶었어요

Subtítulos

최애라: 이러면 재미있어요? 이번엔 뭐 신발 내기들이라도 하신 거에요?

Choe Ae Ra: ¿Le divierte esta situación? ¿Acaso ha hecho una apuesta para ver quién gana unas zapatillas nuevas o qué?

박무빈: 아뇨, 전 그런 뜻이 아니라...

Park Mu Bin: No, no se trata de eso sino…

최애라: 나요, 그 쪽 보기 상당히 거북하고 삔또 상해요. 그러니까 이런 우스운 짓 마시고 서로 더 볼 일 없게 하죠?

Choe Ae Ra: En lo que a mí respecta, me molesta sobremanera y me disgusta el solo hecho de verle. Así que déjese de ridiculeces y asegúreme de que no nos volveremos a ver nunca más.

박무빈: 전 애라 씨랑 놀고 싶어요.

Park Mu Bin: Quiero jugar con Ud. Aera.

최애라: 뭐요?

Choe Ae Ra: ¿Qué dijo?

박무빈: 애라 씨 보고 싶었어요.

Park Mu Bin: Quería verle, Ae Ra.





Expresión de la semana

보고 싶었어요

· Pronunciación: Bogo sipeosseoyo.

· Traducción: Quería verle.





Explicación gramatical

보고 싶었어요, es una oración afirmativa semiformal en la cual el verbo 보고싶다 está conjugado en tiempo pasado. Literalmente significa ‘quería verle’ pero también ‘le extrañé’, ‘le eché de menos’. Por esta razón, hay que prestar mucha atención cuando alguien dice 보고 싶다, ya que puede significar que dicha persona echa de menos a alguien pero también que quiere ver algo o a alguien.

Una expresión sinónima a 보고 싶다, en el sentido de añorar o extrañar algo o a alguien es 그리워하다 o 그립다.

Para transformar la frase 보고싶다 a su forma negativa, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es anteponiéndole la partícula de negación 안 o usando al final de la frase la construcción negativa ~지 않다. Consecuentemente obtenemos las siguientes oraciones: 안 보고 싶었어요, 보고 싶지 않았어요.

Por último, 보고 싶었어요 pertenece al registro semiformal. Para elevar esta oración a un nivel de mayor respeto enunciaremos “보고 싶었습니다”. Al contrario, la versión informal es “보고싶었어”.