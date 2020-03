Monsta X visita el show de Kelly Clarkson

ⓒ STARSHIP ENT

Monsta X actuó por primera vez en ¨The Kelly Clarkson Show¨, convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en ser invitado a tan popular programa de NBC de Estados Unidos.

La boyband apareció en el programa para promocionar su primer álbum regular en inglés ¨All About Luv¨, que debutó en el quinto puesto del Billboard 200.

Así, el 16 de marzo (hora local), Monsta X culminó una impresionante actuación con ¨You Can´t Hold My Heart¨ en vivo ante los espectadores.

Clarkson, por su parte, presentó a Monsta X como uno de los mayores exponentes del K-pop, que está arrasando el mundo de la música, y elogió su magistral actuación, afirmando estar ¨sorprendida¨ y ¨enamorada¨ de su talento.

No es la primera vez que el grupo aparece en un programa estadounidense, pues ya participó en otros como ¨The Ellen Show¨de NBC, ¨Jimmy Kimmel Live¨ de ABC, ¨Live with Kelly and Ryan¨, ¨Good Morning America¨ y ¨Good Day New York¨ de FOX5.