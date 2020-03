Fight my way (4) 지질해

Subtítulos

최애라: 나한테 펌프질만 하지 말고.. 너는 뭐 꿈 없냐?

Choe Ae Ra: Eh, no me mires solo a mí… y tú qué, ¿acaso no tienes sueños?

박동만: 나? 나야 뭐, 부자.

Park Dong Man: ¿Yo? Pues por mi parte, ser rico.

최애라: 아~ 지질해. 근데 지질한 와중에 뭔가 훅 와 닿기는 한다.

그럼 너 부자 되면 나중에 나 사모님 시켜줄래?

Choe Ae Ra: Ay, eres un sinsustancia. Pero ¿sabes? dentro de lo insustancial hay algo que me llega. Entonces, si te vuelves rico, ¿me harás rica consorte?

박동만: 야, 내가 너가 이래서 부자를 못 해.

Park Dong Man: Oye, con esa mentalidad nunca seré rico.





Expresión de la semana

지질해

· Pronunciación: Jijilhae

· Traducción: Eres un sinsustancia.





Explicación gramatical

“지질해” le dice Ae Ra a Dong Man, criticándole por las pocas ambiciones que tiene su amigo. 지질해 significa ‘eres un sinsustancia’. Nuestra protagonista enuncia 찌질해, que es la forma coloquial de la expresión 지질해.

Sobre esta expresión, 지질해 proviene del adjetivo predicativo 지질하다, el cual equivale a: ser torpe, lerdo, trivial, insustancial, insulso, poquita cosa, un mosquita muerta o un pusilánime. Este adjetivo sirve para calificar negativamente a una persona, ya sea por su forma de actuar, pensar o ser. Generalmente lo usamos para referirnos a individuos de mente estrecha, cobardes y poco maduros.

En el habla cotidiana, podemos expresar ‘지질해 (eres un sinsustancia)’, pero también es común emplear el sustantivo 찌질이.

Por último, 지질해 es una oración informal, aplicable entre personas que guardan un trato de tuteo. Para elevar el nivel de respeto usaremos las terminaciones 요 y 합니다. Consecuentemente, para el nivel semiformal enunciaremos “지질해요”, mientras que para el honorífico “질합니다” o “지질하십니다”, en caso de que apliquemos este adjetivo a nuestro hablante.