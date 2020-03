Jugador de deportes electrónicos ‘Faker’

ⓒ SK telecom

Hoy día, el término ‘deporte electrónico’ nos es muy familiar. Sin embargo, hasta hace apenas una década, eran pocos los que creían que los videojuegos podrían ser vistos como un tipo de deporte, y la persona que más contribuyó a cambiar ese prejuicio de la gente sea quizá Lee Sang Hyuk, el mejor jugador de deportes electrónicos del mundo especializado en League of Legends, más conocido por su apodo ‘Faker’.

El 6 de abril de 2013, con 18 años de edad, Faker debutó a través de un partido de la LCK, principal liga surcoreana de League of Legend. En ese partido, sorprendió a los fanáticos al derrotar completamente a Kang Chan Young conocido como ‘Ambition’. Así, Faker empezó a escribir su propia leyenda desde su primer año tras debut, al registrar un promedio de cinco asesinatos por juego y contribuir a que su equipo, T1, marcara una tasa de triunfo superior al 80%.

Su carrera marcó viento en popa. En julio de 2016, apenas cuatro años tras debut, Faker alcanzó 1.000 asesinatos en la LCK, al triunfar en el Torneo MVP disputado contra ‘Beyond(Kim Gyu Seok)’. Antes de la final del Campeonato Mundial de League of Legend ese año, confesó ante los medios que a veces pensaba que su habilidad se había debilitado en comparación con la fase inicial de su carrera, pero nada más lejos de la realidad. Durante el desarrollo del campeonato, Faker se impuso a sus rivales con una destreza y capacidad estratégica inalcanzables, llevando a su equipo a ganar el trofeo de ganador por tercera vez.

Lamentablemente, T1 empezó a descender poco a poco en el ranking tras alcanzar su punto culminante. En 2017, se conformó con proclamarse subcampeón y, al año siguiente, cayó hasta el séptimo puesto, principalmente porque Faker empezó a cometer errores que antes no se permitía. El público se mostró desilusionado ante sus jugadas no tan perfectas como antes, mientras que algunos incluso alegaban que el joven ya debía retirarse.

Después de experimentar su peor año tras debut, Faker decidió que demostraría con cifras concretas que él era el rey de League of Legends, y para eso, se centró en desarrollar y pulir tácticas grupales antes que las individuales. Gracias a su esfuerzo, su equipo ganó nuevamente el trofeo de campeón en la LCK.





Este año, Faker se convirtió nuevamente en un foco de atención al agregar otro gran hito a su carrera profesional de League of Legends. Acumuló 2.000 asesinatos en la LCK durante el enfrentamiento de T1 contra Afreeca Freecs disputado el 5 de este mes, transformándose en el primer surcoreano en lograr dicha hazaña. También llamó gran atención del público cuando Nike, empresa líder en artículos deportivos, equiparó a Faker con grandes estrellas deportivas tales como el baloncestista Lebron James y el futbolista Cristiano Ronaldo.

Con motivo de suscripción de un acuerdo de asociación entre T1 y Nike, Faker realizó recientemente una visita a la sede central de dicha empresa en Estados Unidos. En un video publicado por el equipo de League of Legends, un representante de Nike afirmó que su empresa ha apoyado a los mejores jugadores de cada disciplina deportiva en el último medio siglo, mencionando nombres como Lebron y Ronaldo. Añadió que Faker ha llegado a incluir su nombre en la lista de los mejores deportistas del mundo elaborada por Nike, y que la empresa no puede estar más satisfecha y agradecida por apoyar al mejor jugador de League of Legends del mundo.

Tras finalizar su visita a la sede de Nike, Faker declaró que la firma del acuerdo de asociación entre T1 y dicha firma de artículos deportivos sería una excelente oportunidad para que un número cada vez mayor de personas disfruten de los juegos electrónicos. De conformidad con el acuerdo, la empresa multinacional empleará a profesionales del campo para diseñar un programa de entrenamiento dedicado a mejorar la habilidad de los jugadores de T1, mientras que estos últimos usarán uniforme y zapatillas con logotipo de Nike en todos los torneos de deportes electrónicos que participarán de ahora en adelante.