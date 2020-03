El método tradicional de enseñanza musical

La música tradicional tenía una manera muy original de transmitir su arte. Se llamaba “gujeonsimsu”, que significa “transmitir a través de la boca y enseñar con el corazón”. En ese entonces no existían las partituras ni había un sistema de anotación musical. El método de enseñanza consistía simplemente en escuchar y copiar al maestro. El maestro cantaba la melodía imitando el sonido del instrumento a través del “gueum”. El gueum contiene una amplia gama de información musical, como el ritmo y la forma de tocar el instrumento. Por ejemplo, cuando el maestro entona “dang” mientras enseña a tocar el geomungo, señala el sonido que se obtiene presionando una cuerda con el dedo anular, mientras que “dong” es el sonido que se obtiene presionando una cuerda con el dedo índice. Lo interesante es que cada instrumento tenía su propio sistema gueum. Los instrumentos de cuerdas como el gayageum y el geomungo se enseñaban con los sonidos dang, dong, jing, seulgidung, tteul, etc. En cambio, los instrumentos de viento se enseñaban con los sonidos na, nu, neo, no y otros. Se preguntarán cómo se puede enseñar a tocar un instrumento con estos sonidos. Para que se den una idea, los dejo con una pieza de flauta piri entonada con el sistema gueum.

“Daepungnyu” – Choe Gyeong Man en el gueum





El término “pungnyu” significa “música”, entre otras muchas cosas. “Julpungnyu” alude a la música de cuerdas, mientras que “daepungnyu” se refiere a la música de un instrumento de bambú, es decir, a un instrumento de viento. Lo que escucharemos a continuación es una pieza de sanjo de gayageum interpretada con el sistema gueum. Sanjo significa “música dispersa” y es básicamente un solo instrumental improvisado y de estilo libre. Cada sanjo lleva el nombre de un músico que creó un ritmo propio o jangdan. Hoy escucharemos un sanjo de gayageum al estilo de Kim Juk Pa, que es la nieta de Kim Chang Jo, el creador del sanjo. El gueum lo realiza Cho Soon Ae, que fue una reconocida cantante de pansori en los años 1950. Escuchemos, pues, la parte de ritmo “hwimori” de este sanjo:

“Sanjo de gayageum al estilo Kim Juk Pa” – Cho Soon Ae en el gueum, Lee Yeon Hee en el gayageum y Kim Sang Hoon en el janggu





Como ya tendrán en claro, “gueum” es imitar los sonidos de un instrumento con la voz. No por nada se dice que la voz humana es el mejor instrumento musical. Esta es la razón por la que en las interpretaciones de “sinawi”, que es música instrumental chamanística, a veces se hace con cantantes que lo interpretan con gueum y no con instrumentos musicales. Si uno asiste a este tipo de interpretaciones de sinawi, solo escucha vocales como “a”, “eo” o “eu”. Justamente porque no tienen letra sino únicamente sonidos muy elementales, son más sugerentes y dejan una resonancia más personal. Las piezas de sinawi interpretadas con gueum se usan también como acompañamiento musical de las danzas salpuri que se ejecutan para alejar a los malos espíritus.

“Gueum” - Kim So Hee y la banda de samulnori de Kim Duk Soo