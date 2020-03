Fight my way (5) 뜨거워

Subtítulos

양태희: 탁수야. 탁수야 이거, 빨대. 여론 와 막 지금 장난 아니야. 여론이.

그러면 오늘부터 리벤지 매칭용으로 훈련 스케쥴 좀 짜두라고 그럴까? 상대편 기술도 좀 분석하고 또...

Yang Tae Hi: Oye, Tak Su. Tak Su, toma, tu pajita.

La opinión pública, es... wow... no te imaginas cómo está... la opinión pública... Entonces, ¿qué te parece si les digo que programen desde hoy la agenda de entrenamiento para la pelea de revancha? Así analizamos las técnicas del rival y…

김탁수:형, 형은 정신을 못 차리지? 그런 거 같아. 아 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.

Kim Tak Su: Tae Hi, ¿tú aún sigues en las nubes, eh? No me cabe la menor duda.

Ay, ¡qué caliente está! Sabes que solo tomo café helado.





Expresión de la semana

뜨거워

· Pronunciación: Tteugeowo

· Traducción: ¡Qué caliente está!





Explicación gramatical

‘뜨거워’ es un adjetivo predicativo cuya forma básica es 뜨겁다 y equivale a caliente, cálido, caluroso, ardiente, pero también se usa para expresar vergüenza, rubor, sonrojo. Por ejemplo puede ser usado de las siguientes maneras: “뜨거운 커피 (café caliente)”, “커피가 뜨거워 (el café está caliente)”, indicando así que algo, un objeto o alimento está caliente. Pero también sirve para expresiones más figurativas como por ejemplo: “얼굴이 뜨거워 어쩔줄 모르다 (sentir una vergüenza incontrolable/no saber qué hacer de la vergüenza)”. O también se usa en enunciados como este: “뜨거운 감사를 드립니다 (Le agradezco calurosamente)”. Su antónimo es 차갑다 (frío o estar frío).

Por último, 뜨거워 es una expresión informal de tuteo, para elevar el nivel de formalidad diremos ‘뜨거워요’ (semiformal) y ‘뜨겁습니다’ (honorífico).