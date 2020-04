New Wrap, envasado ecológico de alimentos

ⓒ NEWWRAP

Fundada en 2005, New Wrap es una empresa especializada en la producción de materiales para conservar y manipular alimentos, como film transparente de polietileno, papel de aluminio, guantes desechables y bolsas transparentes con cierre hermético, entre otros. Fue el primero del sector en obtener tres certificaciones de seguridad y calidad relacionadas con alimentos: la etiqueta de emisión de carbono, la marca SQF, reconocida por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, y el sello de análisis de riesgos y puntos críticos de control, HACCP. Sin duda estas certificaciones aportan confianza al consumidor, así como una gran ventaja en un mercado cada vez más competitivo.





Cuando comenzaron a surgir las tiendas de descuentos a principios de la década del 2000, en el mercado solo se vendían dos tipos de film transparente para conservar alimentos, el de 20 y el de 30 centímetros. New Wrap decidió ampliar la oferta y lanzó un nuevo tamaño de 25 centímetros, obteniendo en aquel entonces una buena respuesta por parte del mercado y logrando en tan solo un año de su fundación convertirse en proveedor de grandes cadenas de supermercados. Hoy en día, fabrica más de cien productos para conservar y manipular alimentos, entre los que destaca el nuevo envoltorio con cortador deslizante. Los rollos para envolver alimentos tienen el inconveniente de no estirarse bien, ser difíciles de cortar y no adherirse como uno quiere. El film transparente patentado con cortador deslizante de New Wrap resuelve estos problemas, al haber sido elaborado con un material que se adhiere bien a los alimentos. Cuenta con un soporte dentro de la caja que permite desenrollar el film con facilidad y el cortador facilita la separación de forma más suave y segura. New Wrap trabaja arduamente por desarrollar los productos que más necesitan los consumidores, poniéndose siempre en la piel del cliente, y actualmente ha comenzado a usar materiales naturales como maíz y caña de azúcar para elaborar sus productos biodegradables, capaces de descomponerse de forma natural y ecológica. Sin duda, esta firma se esfuerza por aportar su granito de arena para que las cocinas de todo el mundo sean más seguras y amigables con el medio ambiente.