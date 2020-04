ⓒYONHAP News

Arrancó de lleno la carrera electoral para las generales del 15 de abril para ocupar los escaños de la vigésimo primera Legislatura de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, al comenzar a las 00:00 horas del 2 de abril el periodo de campaña oficial. Esta vez es más difícil que nunca hacer previsiones sobre los resultados de los comicios, dados los cambios en el sistema electoral, como el fortalecimiento de la representación proporcional y la reducción de la edad de sufragio, y otra inesperada variable como es la pandemia del COVID-19. El periodo de campaña oficial se extiende hasta la medianoche del 14 de abril, víspera del día de la votación.

La novedad en estas generales es el estrneo de un nuevo sistema que en jerga política se denomina sistema proporcional mixto o semi-proporcional, al combinar el principio mayoritario uninominal y el proporcional plurinominal sin presentar un nivel de proporcionalidad del 100%, sino del 50%. Esto, desde el punto de vista del votante común, dificulta estimar cuántos escaños podría obtener cada partido, de ahí que estas elecciones son referidas como “elecciones en niebla”.

Además hay otros factores, como la ya aludida reducción de la edad de sufragio, exactamente a los 18 años, y la suspensión de la gestión electoral en el exterior por la crisis del coronavirus, que también se prevé afectará a los resultados de los comicios.

En cuanto al significado de estas generales, cabe destacar que son consideradas un examen parcial para el Gobierno del presidente Moon Jae In, así como un ensayo de la rivalidad entre los posibles próximos candidatos presidenciales, como el líder del opositor Unidad Futura, Hwang Kyo Ahn, como el ex primer ministro y actual jefe del comité de campaña electoral del oficialista The Minjoo, Lee Nak Yon.