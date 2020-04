[Progression] de Mosaek

Mosaek es un grupo proyecto, conformado por 5 artistas ya con bastante renombre dentro del escenario jazzístico surcoreano. En realidad, en un grupo proyecto con tiempo de vida limitado, hay veces que la capacidad individual de quienes participan en él destaca demasiado, haciendo que la música carezca de unidad. Este, sin embargo, no es el caso del grupo Mosaek cuya música destaca por cómo los 5 integrantes se autocontrolan y procuran no excederse, aún siendo cada uno sorprendentemente talentosos, todo para que el sonido que producen sea el sonido de un equipo y no de cinco personas separadas.

Así, en la música que llena el disco [Progression], lo que llega primero al oído de los melómanos no son las espectaculares técnicas de interpretación de sus miembros, aunque éstas son definitivamente un elemento que eleva la calidad del álbum, sino el mundo de sensibilidad y emociones que se crea en base a esas técnicas y la textura de los sonidos que conforman este mundo.





MUSICA:

Progression

빈집 / Casa vacía

But Not For Me

Naima

옹헤야 / Ongheya

The Night Drive

Unresting Silence

Within You Without You

당부 / Ruego