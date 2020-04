So Ji Sub se casa con Jo Eun Jung

ⓒ 51k

El actor So Ji Sub se ha sumado a la fila de casadas, tras contraer matrimonio con Jo Eun Jung, ex reportera y presentadora de televisión.





Su agencia representante 51k publicó el día 7 que So Ji Sub y Jo Eun Jung, que reconocieron su relación el año pasado, prometieron ser socios por el resto de sus vidas basándose en la confianza y en el amor mutuo, y registraron su matrimonio el 7 de abril (hora coreana).





La boda se realizó en absoluto privado y con la presencia de sus familiares más cercanos, conforme a los deseos de la pareja y respetando que Jo no es una celebridad.





Asimismo, se reportó que posterior a su unión, la pareja realizó una donación de 50 millones de wones para ayudar en los esfuerzos contra el COVID-19.





So Ji Sub y Jo Eun Jung se conocieron por primera vez en 2018 a través de un programa telesivo de SBS, en donde la novia era presentadora y el actor había aparecido para promocionar su pelícuba ¨Be with you¨.