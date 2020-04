El oficialismo enamora en las generales

ⓒYONHAP News

El oficialismo logró una aplastante victoria en las elecciones generales del 15 de abril, al reunir The Minjoo y su partido satélite The Simin, para la votación por lista, un total de 180 escaños frente a los 103 de Unidad Futura y Futuro Corea. Así, se vaticina que el Gobierno del presidente Moon Jae In podrá mantener e incluso reforzar sus políticas y medidas, mientras que las reformas legales adquirirán velocidad. Por ejemplo, desde ya se alude a la posibilidad de un tercer presupuesto complementario para paliar el impacto económico del coronavirus.

Pero además de las formaciones mayoritarias, el Partido Justicia aseguró seis escaños y el Partido del Pueblo tres. También lograron apoyo cinco candidatos independientes: cuatro de ellos políticos que abandonaron Unidad Futura, insatisfechos por el criterio de selección de postulantes, y otro exintegrante de The Minjoo.

En la circunscripción de Jongno, que desde un principio captó gran interés por la rivalidad entre Hwang Kyo Han y Lee Nak Yon, ambos considerados posibles próximos candidatos presidenciales, Lee se impuso ante su oponente por una amplia diferencia.

Asimismo tomó por sorpresa al electorado la desaprobación popular que sufrieron políticos veteranos, como Na Kyung Won, Sim Jae Cheol, Chung Dong Young y Park Ji Won, que no lograron escaño en el hemiciclo.

La aplastante victoria del oficialismo en estas generales es visto como una consecuencia directa del COVID-19, pues ante la actual crisis el Gobierno mostró una gestión altamente satisfactoria, una vez pasada la confusión inicial, hasta lograr convertir a Corea del Sur en todo un ejemplo de buenas prácticas para países extranjeros que fracasaron al intentar frenar la propagación del virus. Así, hablando estrictamente de la correlación entre pandemia y elecciones, no sería exagerado decir que la crisis sanitaria jugó a favor del Ejecutivo surcoreano y del partido gobernante.

Ahora, de cara a la vigésimo primera Legislatura de la Asamblea Nacional, resulta fácil augurar que el presidente Moon Jae In podrá impulsar con comodidad las políticas que tiene en mente y las reformas que ha venido impulsando hasta la fecha, pues con los 180 escaños que suman The Minjoo y The Simin, incluidos los de otras formaciones de tinte similar, el oficialismo podrá contar a su favor con casi 190 de los 300 asientos parlamentarios.

Por tanto, los analistas prevén que el Ejecutivo no cambiará la dirección de sus políticas y seguirá promoviendo, por ejemplo, las medidas antinucleares, el crecimiento basado en el aumento de ingresos, la subida del salario mínimo y el mantenimiento de una estricta postura diplomática hacia Japón, entre otras.